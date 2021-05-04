ЕР внесла поправки в закон об увеличении выплат беременным женщинам

Согласно поручению Владимира Путина, с 1 июля начнется выплата пособий неполным семьям, в которых воспитываются дети в возрасте от 8 до 17 лет. Депутаты от ЕР внесли необходимые изменения в законы сразу после окончания послания президента. Пособия предусмотрены для родителей, имеющих решение суда об уплате алиментов, а также для родителей, которые в одиночку воспитывают ребенка. По информации сайта “Единой России”, внесены и поправки в закон, которые касаются выплат беременным и полной оплаты больничных родителям, воспитывающим детей до семи лет.