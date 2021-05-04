ЕР внесла поправки в закон об увеличении выплат беременным женщинам

Posted 4 мая 2021, 10:08
Published 4 мая 2021, 10:08
Modified 18 сентября 2022, 11:46
Updated 18 сентября 2022, 11:46
Как сообщает nashgorod.ru, с 1 июля по инициативе ЕР будут увеличены выплаты беременным женщинам, которые оказались в сложной жизненной ситуации и были поставлены на учет в ранние сроки беременности. Они получат пособие в размере половины прожиточного минимума, который установлен в регионе их проживания.
Кроме того, президентом подписано поручение, касающееся возврата половины стоимости путевки в детский лагерь. Эта мера, которую предлагала ранее “Единая Россия”, вступит в действие с 15 мая. Также главой государства дано поручение, касающееся продления программы туристического кешбэка. Она станет действовать до конца этого года и будет доступна для всех жителей страны.
Каждый год в регионы будет приходить дополнительно не менее четырех тысяч новых школьных автобусов российского производства. Их парк будет обновляться на протяжении 2021–2024 гг. Деньги на это выделит федеральный бюджет.
Также до 2023 года правительство и руководство регионов вместе с “Газпромом” должны бесплатно подключить дома людей к газу в уже газифицированных населенных пунктах, где газ еще не заведен непосредственно в частное жилье.
По данным секретаря генсовета “Единой России” Андрея Турчака, озвученным им ранее, ЕР разработает график, по которому бесплатно будут подключать дома в регионах. Единая база с информацией будет подготовлена региональными отделениями партии. Особое внимание будет уделено пожилым людям и многодетным семьям, которым помогут оформить необходимые документы.
Согласно поручению Владимира Путина, с 1 июля начнется выплата пособий неполным семьям, в которых воспитываются дети в возрасте от 8 до 17 лет. Депутаты от ЕР внесли необходимые изменения в законы сразу после окончания послания президента. Пособия предусмотрены для родителей, имеющих решение суда об уплате алиментов, а также для родителей, которые в одиночку воспитывают ребенка. По информации сайта “Единой России”, внесены и поправки в закон, которые касаются выплат беременным и полной оплаты больничных родителям, воспитывающим детей до семи лет.
Напомним, зачитывая ежегодное послание Федеральному собранию, президент поддержал ряд социальных инициатив, которые ранее к нему поступили из “Единой России”.