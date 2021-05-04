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Две женщины погибли за сутки из-за коронавируса в Белгородской области

4 мая 2021, 09:32
Фото: https://pixabay.com/ru/
В оперштабе по коронавирусу Белгородской области появилась обновлённая статистика. Заболеваемость в регионе остаётся стабильной – за день заболели 72 жителя.

Всего за период пандемии в области выявили 72 064 случая заражения. 72 человека заболели за последний день. 36 из них – жители Белгорода, 15 – Старооскольского горокруга. Вспышка коронавирусной инфекции произошла за сутки в Прохоровском районе – восемь жителей. В Белгородском районе заразились шестеро, в Яковлевском округе – трое. В остальных муниципалитетах региона не больше одного белгородца за день.

Фото: https://vk.com/covid19_bel

Выздоровели с 3 на 4 мая 20 местных жителей. Всего с вирусом в области успели справиться 32 909 человек. Болезнь убила 639 человек, двоих – за последние сутки.

Погибли ещё две белгородки. Обе женщины лечились под наблюдением врачей в областной инфекционной клинической больнице. Скончались жительницы Яковлевского и Шебекинского горокругов – 1935 и 1931 года рождения соответственно.

По всей стране за этот день COVID-19 заболели 7 770 человек. Всего в России зарегистрировали 4 839 514 случаев заражения. Из них справились с коронавирусной инфекцией 4 457 044.

За последние сутки выздоровели 6 755 россиян. Часть граждан за день всё же не справились с болезнью – согласно статистике, выявили 377 летальных исходов. За весь период пандемии Россия потеряла 111 535 человек.

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