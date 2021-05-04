Две женщины погибли за сутки из-за коронавируса в Белгородской области

Всего за период пандемии в области выявили 72 064 случая заражения. 72 человека заболели за последний день. 36 из них – жители Белгорода, 15 – Старооскольского горокруга. Вспышка коронавирусной инфекции произошла за сутки в Прохоровском районе – восемь жителей. В Белгородском районе заразились шестеро, в Яковлевском округе – трое. В остальных муниципалитетах региона не больше одного белгородца за день.