Две женщины погибли за сутки из-за коронавируса в Белгородской области

Всего за период пандемии в области выявили 72 064 случая заражения. 72 человека заболели за последний день. 36 из них – жители Белгорода, 15 – Старооскольского горокруга. Вспышка коронавирусной инфекции произошла за сутки в Прохоровском районе – восемь жителей. В Белгородском районе заразились шестеро, в Яковлевском округе – трое. В остальных муниципалитетах региона не больше одного белгородца за день.
Выздоровели с 3 на 4 мая 20 местных жителей. Всего с вирусом в области успели справиться 32 909 человек. Болезнь убила 639 человек, двоих – за последние сутки.
Погибли ещё две белгородки. Обе женщины лечились под наблюдением врачей в областной инфекционной клинической больнице. Скончались жительницы Яковлевского и Шебекинского горокругов – 1935 и 1931 года рождения соответственно.
По всей стране за этот день COVID-19 заболели 7 770 человек. Всего в России зарегистрировали 4 839 514 случаев заражения. Из них справились с коронавирусной инфекцией 4 457 044.
За последние сутки выздоровели 6 755 россиян. Часть граждан за день всё же не справились с болезнью – согласно статистике, выявили 377 летальных исходов. За весь период пандемии Россия потеряла 111 535 человек.