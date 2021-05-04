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Белгородским дачникам грозит штраф за сорняки на участке

4 мая 2021, 10:47
Фото: https://pixabay.com/ru/
Журналисты РИА «Недвижимость» поговорили с юристом Татьяной Мацуковой. Она рассказала о законе, согласно которому дачники обязаны избавляться на своих участках от растений-сорняков.

Дачники должны уничтожать на своих участках сорные растения. Нужно это для борьбы с опасными вредителями растений и возбудителями их болезней.

Перечень сорных растений определён постановлением правительства от 18 сентября 2020 года. К ним относятся, например, ромашка пахучая, мята полевая, одуванчик лекарственный, разные виды чертополоха и амброзии, полевой осот.

Если дачники захотят посадить семена, которые заражены, или же просто не уничтожают сорные растения на своём участке — получат предупреждение или административный штраф. Для обычных граждан штраф составит от 300 до 500 рублей, для должностных лиц — от 500 до 1000 рублей. Для юридических лиц — до 10 тысяч рублей.

Если нарушение будет несущественным, то есть предоставлять малый вред, по словам Мацуковой, ответственности можно будет избежать.

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