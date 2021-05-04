Белгородским дачникам грозит штраф за сорняки на участке

Если дачники захотят посадить семена, которые заражены, или же просто не уничтожают сорные растения на своём участке — получат предупреждение или административный штраф. Для обычных граждан штраф составит от 300 до 500 рублей, для должностных лиц — от 500 до 1000 рублей. Для юридических лиц — до 10 тысяч рублей.