Белгородским дачникам грозит штраф за сорняки на участке

Дачники должны уничтожать на своих участках сорные растения. Нужно это для борьбы с опасными вредителями растений и возбудителями их болезней.
Перечень сорных растений определён постановлением правительства от 18 сентября 2020 года. К ним относятся, например, ромашка пахучая, мята полевая, одуванчик лекарственный, разные виды чертополоха и амброзии, полевой осот.
Если дачники захотят посадить семена, которые заражены, или же просто не уничтожают сорные растения на своём участке — получат предупреждение или административный штраф. Для обычных граждан штраф составит от 300 до 500 рублей, для должностных лиц — от 500 до 1000 рублей. Для юридических лиц — до 10 тысяч рублей.
Если нарушение будет несущественным, то есть предоставлять малый вред, по словам Мацуковой, ответственности можно будет избежать.