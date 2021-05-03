Вход в белгородский музей-диораму станет бесплатным

Вячеслав Гладков поручил проработать вопрос отмены платы за входной билет в музей-диораму. По его мнению, билеты вообще не должны продаваться, это снижает доступность истории и культуры для населения.
Также Гладков отметил, что в музее должны продавать памятные сувениры, доступные каждому посетителю.
Напомним, что в данный момент музей находится на реконструкции, внутри ведутся отделочные работы и выполняется замена коммуникаций. С момента постройки в 1985 году музей переживает комплексный капитальный ремонт впервые. Гладков поручил также разработать проект реконструкции фасада музея.
Мэр города Юрий Галдун сообщил, что на конкурс лучшей концепт-идеи по созданию экспозиции музея-диорамы в Белгороде жители региона не смогли представить интересных идей. Конкурс решили сделать международным. Ранее сообщалось, что за первое место в конкурсе автор должен был получить премию в 2,5 млн рублей, за 2-е место — 1,5 млн рублей, за 3-е место — 1 млн рублей.