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Вход в белгородский музей-диораму станет бесплатным

3 мая 2021, 11:25
Фото: пресс-служба правительства РФ
Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков высказал своё мнение о стоимости входных билетов в музей-диораму. По его словам, вход должен быть бесплатным, чтобы любой желающий мог посетить музей.

Вячеслав Гладков поручил проработать вопрос отмены платы за входной билет в музей-диораму. По его мнению, билеты вообще не должны продаваться, это снижает доступность истории и культуры для населения.

Также Гладков отметил, что в музее должны продавать памятные сувениры, доступные каждому посетителю.

Напомним, что в данный момент музей находится на реконструкции, внутри ведутся отделочные работы и выполняется замена коммуникаций. С момента постройки в 1985 году музей переживает комплексный капитальный ремонт впервые. Гладков поручил также разработать проект реконструкции фасада музея.

Мэр города Юрий Галдун сообщил, что на конкурс лучшей концепт-идеи по созданию экспозиции музея-диорамы в Белгороде жители региона не смогли представить интересных идей. Конкурс решили сделать международным. Ранее сообщалось, что за первое место в конкурсе автор должен был получить премию в 2,5 млн рублей, за 2-е место — 1,5 млн рублей, за 3-е место — 1 млн рублей.

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