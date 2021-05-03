Вход в белгородский музей-диораму станет бесплатным

Мэр города Юрий Галдун сообщил, что на конкурс лучшей концепт-идеи по созданию экспозиции музея-диорамы в Белгороде жители региона не смогли представить интересных идей. Конкурс решили сделать международным. Ранее сообщалось, что за первое место в конкурсе автор должен был получить премию в 2,5 млн рублей, за 2-е место — 1,5 млн рублей, за 3-е место — 1 млн рублей.