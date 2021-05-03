В Курской области 6-летний мальчик насмерть сбил свою мать

Ребёнок в этот момент остался в автомобиле ВАЗ-21074. Он решил поиграть, завёл машину и надавил на педаль газа. Коробка передач была установлена на задний ход, машина сбила 28-летнюю мать и врезалась в стоящий рядом Nissan Murano. Женщину зажало между двумя автомобилями.