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В Курской области 6-летний мальчик насмерть сбил свою мать

3 мая 2021, 14:34
Фото: kursk-izvestia.ru
Жительница Курской области решила отправиться на кладбище со своим шестилетним сыном 2 мая. Детская шалость в машине стала причиной смерти 28-летней женщины, сообщают «Курские известия».

В Курской области на Северном кладбище случилась трагедия. О происшествии сообщили «Курские известия». Местная жительница 2 мая приехала навести порядок на могилах вместе со своим шестилетним сыном. Ключ она оставила в замке зажигания.

Ребёнок в этот момент остался в автомобиле ВАЗ-21074. Он решил поиграть, завёл машину и надавил на педаль газа. Коробка передач была установлена на задний ход, машина сбила 28-летнюю мать и врезалась в стоящий рядом Nissan Murano. Женщину зажало между двумя автомобилями.

Очевидцы попытались помочь женщине, вызвали медиков. Пострадавшую госпитализировали в Щигровскую ЦРБ, где она скончалась.

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#Новости#ДТП#Автомобиль#Черноземье#Происшествия
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