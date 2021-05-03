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Posted 3 мая 2021, 07:02

Published 3 мая 2021, 07:02

Modified 1 декабря, 08:47

Updated 1 декабря, 08:47

В Белгородской области создали кол-центр для поздравлений ветеранам

3 мая 2021, 07:02
Сюжет
Губернатор
В рамках подготовки к празднованию 76-й годовщины Победы, в регионе решили создать особый кол-центр. Молодёжь обзвонит всех ветеранов Великой Отечественной войны и поздравит их с праздником.

Поздравлять ветеранов с Днём Победы Белгородской области в этом году будут по телефону. Для этого в регионе создали кол-центр, который начнёт свою работу накануне праздника. Звонить ветеранам Белгородской области будет молодёжь. Всего «Волонтёры Победы» планируют обзвонить около 10 тыс. человек.

Напомним, что в 2021 году ко Дню Победы отремонтировали и благоустроили 572 мемориала. На состояние памятников обратил внимание врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что очень важно подключать к такой работе молодёжь, чтобы не утратить связь поколений и передать значимость Победы.

Наша задача рассказывать молодежи о Великой Победе. Ребята должны знать и благодарить тех, кто подарил нам мирное небо и жизнь без войны. Вячеслав Гладков

В рамках празднования 76-й годовщины Победы в областном центре пройдёт парад. Отменять его не стали, но проведут с рядом ограничений. Также по рекомендации Роспотребнадзора отказались от массовых шествий, концертов и раздачи солдатской каши.

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