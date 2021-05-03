В Белгородской области создали кол-центр для поздравлений ветеранам

Поздравлять ветеранов с Днём Победы Белгородской области в этом году будут по телефону. Для этого в регионе создали кол-центр, который начнёт свою работу накануне праздника. Звонить ветеранам Белгородской области будет молодёжь. Всего «Волонтёры Победы» планируют обзвонить около 10 тыс. человек.