В Белгородском районе закупают аттестаты на 380 тыс. рублей

В Белгородском районе закупают твёрдые обложки к аттестатам и сами аттестаты. Соответствующая позиция появилась на портале госзакупок. Лот оценивают без малого в 380 тыс. рублей.
Согласно приложению к закупке, поставщик должен будет предоставить 1945 твёрдых обложек к аттестатам, 2477 аттестатов без твёрдой обложки, 1741 приложение, а также 23 свидетельства об обучении. Последние выдаются ученикам с ограниченными возможностями здоровья, которые не имеют основного общего и среднего образования и обучались по адаптированным основным программам образования.
Также Белгородский район закупает 82 золотые медали «За особые успехи в учении». Они должны быть в красном пластиковом футляре и соответствовать приказу Минпросвещения. К медалям в комплекте выдаются удостоверения в твёрдой обложке. Стоит отметить, что одна медаль с удостоверением стоит 385 рублей.
Помимо этого, в лоте прописано 85 справок об обучении в образовательном учреждении, 103 свидетельства о профессии водителя, 113 свидетельств о профессии рабочего и должности служащего с приложениями установленного образца.
Стоит отметить, что Белгородский район закупает 186 аттестатов об основном общем образовании с отличием и 140 отличных аттестатов о среднем общем образовании.
Заявки на участие в электронном аукционе будут принимать до 14 мая текущего года.