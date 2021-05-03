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В Белгородском районе закупают аттестаты на 380 тыс. рублей

3 мая 2021, 08:15
Фото: Бел.Ру
На портале государственных закупок появилась информация о том, что в Белгородском районе закупают аттестаты. На это готовы потратить почти 380 тыс. рублей. Заявки будут принимать до 14 мая.

В Белгородском районе закупают твёрдые обложки к аттестатам и сами аттестаты. Соответствующая позиция появилась на портале госзакупок. Лот оценивают без малого в 380 тыс. рублей.

Согласно приложению к закупке, поставщик должен будет предоставить 1945 твёрдых обложек к аттестатам, 2477 аттестатов без твёрдой обложки, 1741 приложение, а также 23 свидетельства об обучении. Последние выдаются ученикам с ограниченными возможностями здоровья, которые не имеют основного общего и среднего образования и обучались по адаптированным основным программам образования.

Также Белгородский район закупает 82 золотые медали «За особые успехи в учении». Они должны быть в красном пластиковом футляре и соответствовать приказу Минпросвещения. К медалям в комплекте выдаются удостоверения в твёрдой обложке. Стоит отметить, что одна медаль с удостоверением стоит 385 рублей.

Помимо этого, в лоте прописано 85 справок об обучении в образовательном учреждении, 103 свидетельства о профессии водителя, 113 свидетельств о профессии рабочего и должности служащего с приложениями установленного образца.

Стоит отметить, что Белгородский район закупает 186 аттестатов об основном общем образовании с отличием и 140 отличных аттестатов о среднем общем образовании.

Заявки на участие в электронном аукционе будут принимать до 14 мая текущего года.

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