В Белгородском районе закупают аттестаты на 380 тыс. рублей

Согласно приложению к закупке, поставщик должен будет предоставить 1945 твёрдых обложек к аттестатам, 2477 аттестатов без твёрдой обложки, 1741 приложение, а также 23 свидетельства об обучении. Последние выдаются ученикам с ограниченными возможностями здоровья, которые не имеют основного общего и среднего образования и обучались по адаптированным основным программам образования.