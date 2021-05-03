Губерниев будет ведущим церемонии награждения паралимпийцев на белгородской арене

Церемонию «Возвращение в жизнь» решили провести в Белгороде на новой спортивной арене. Ведущим мероприятия станет известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, рассказали в пресс-службе правительства Белгородской области.

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