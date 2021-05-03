Губерниев будет ведущим церемонии награждения паралимпийцев на белгородской арене

В областном центре проведут церемонию награждения паралимпийцев «Возвращение в жизнь». Ведущим мероприятия станет известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Церемонию собираются провести на сцене новой «Белгород Арены» 14 мая.
Сейчас ведутся последние приготовления к открытию многофункциональной спортивной арены. Имеются некоторые трудности в транспортной доступности объекта, поэтому врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков поручил проработать схему транспортной логистики.
Также Белгород станет площадкой для Всероссийской спартакиады детей-инвалидов и паралимпийских уроков. Мероприятия пройдут в рамках празднования юбилея Паралимпийского комитета РФ.