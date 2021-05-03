Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Бесплатные билеты, тёплые фасады и визит Губерниева: что пообещали белгородцам 3 мая

3 мая 2021, 16:00
Фото: Бел.Ру
В понедельник 3 мая многие новости для белгородцев были связаны с обещаниями. Так, в перспективе вход в музей-диораму может стать бесплатным. Фасады домов снова будут утеплять, а на открытие «Белгород арены» приедет Дмитрий Губерниев.

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что считает неправильным то, что вход в музей-диораму платный. По его словам, экспозиция музея должна быть доступна абсолютно каждому, а это возможно только при отсутствии платы за входной билет.

У белгородцев появилась надежда на тёплое будущее. Несмотря на то, что утепление фасадов в ходе капитального ремонта многоквартирных домов убрали из перечня обязательных работ, в Белгородской области всё равно будут этим заниматься. Вячеслав Гладков сообщил, что на эти цели будут выделяться дополнительные средства из областного бюджета. Также утеплят дома, которые капитально ремонтировали в 2019 и 2020 году, но не проводили работ по утеплению фасадов.

На открытие белгородской многофункциональной спортивной арены приедет Дмитрий Губерниев. Известный спортивный комментатор будет вести церемонию награждения паралимпийцев «Возвращение в жизнь». В этом году церемония пройдёт в Белгороде впервые, раньше площадкой для мероприятия становились другие города. Также в рамках празднования юбилея Паралимпийского комитета РФ 14 мая в Белгороде пройдёт Всероссийская спартакиада детей-инвалидов и паралимпийские уроки.

Материалы по теме
Вход в белгородский музей-диораму станет бесплатнымВ Белгородскую область вернут утепление фасадов многоквартирных домовГуберниев будет ведущим церемонии награждения паралимпийцев на белгородской арене
#Новости#Арена#Диорама#Капитальный ремонт#Ремонт#Новости Белгорода#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18