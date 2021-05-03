Бесплатные билеты, тёплые фасады и визит Губерниева: что пообещали белгородцам 3 мая

У белгородцев появилась надежда на тёплое будущее. Несмотря на то, что утепление фасадов в ходе капитального ремонта многоквартирных домов убрали из перечня обязательных работ, в Белгородской области всё равно будут этим заниматься. Вячеслав Гладков сообщил, что на эти цели будут выделяться дополнительные средства из областного бюджета. Также утеплят дома, которые капитально ремонтировали в 2019 и 2020 году, но не проводили работ по утеплению фасадов.