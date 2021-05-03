Бесплатные билеты, тёплые фасады и визит Губерниева: что пообещали белгородцам 3 мая

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что считает неправильным то, что вход в музей-диораму платный. По его словам, экспозиция музея должна быть доступна абсолютно каждому, а это возможно только при отсутствии платы за входной билет.
У белгородцев появилась надежда на тёплое будущее. Несмотря на то, что утепление фасадов в ходе капитального ремонта многоквартирных домов убрали из перечня обязательных работ, в Белгородской области всё равно будут этим заниматься. Вячеслав Гладков сообщил, что на эти цели будут выделяться дополнительные средства из областного бюджета. Также утеплят дома, которые капитально ремонтировали в 2019 и 2020 году, но не проводили работ по утеплению фасадов.
На открытие белгородской многофункциональной спортивной арены приедет Дмитрий Губерниев. Известный спортивный комментатор будет вести церемонию награждения паралимпийцев «Возвращение в жизнь». В этом году церемония пройдёт в Белгороде впервые, раньше площадкой для мероприятия становились другие города. Также в рамках празднования юбилея Паралимпийского комитета РФ 14 мая в Белгороде пройдёт Всероссийская спартакиада детей-инвалидов и паралимпийские уроки.