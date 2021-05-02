Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Впервые в Белгородскую область Благодатный огонь доставили к пасхальному богослужению

2 мая 2021, 06:37
Фото: Пресс-служба правительства Белгородской области
Спецборт с Благодатным огнём приземлился в аэропорту Белгорода накануне Пасхи. Лампады с частичками святого огня доставили представители духовенства и культуры области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Сюжет
Пасха

В субботу, 1 мая, в 23:25 в аэропорту Белгорода приземлился спецборт, на котором председатель епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ протоиерей Павел Вейнгольд, директор областной научной библиотеки Надежда Рожкова и руководитель филармонии Светлана Боруха доставили Благодатный огонь в Белгородскую область.

Лампады с частичками святого огня встретили глава региона Вячеслав Гладков и митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Благодатный огонь они передали главам муниципалитетов, священнослужителям, руководителям соцучреждений, молодёжным и ветеранским организациям.

Как заявили в пресс-службе регионального правительства, в пасхальную ночь Благодатный огонь прибыл в Белгородскую область впервые. Что касается самих богослужений, то они пройдут в 328 храмах и церквях региона.

Ранее ИА «Бел.Ру» сообщало о том, что Благодатный огонь в Белгородской области собирались встретить, что называется «с размахом» — лампаду с частичками святого огня должны были доставить на Соборную площадь в сопровождении колонны «Ночных волков». Однако массовую встречу Благодатного огня отменили из-за рекомендаций Роспотребнадзора.

Материалы по теме
Яйца-единороги, пряничные кролики и куличи с клубникой: белгородцы празднуют ПасхуНа Пасху движение около кладбища в Белгороде сделают одностороннимНа Пасху в Белгороде будет бесплатный проезд в автобусах
#Новости#Благодатный огонь#Пасха#Иоанн#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Новости Белгорода#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18