Впервые в Белгородскую область Благодатный огонь доставили к пасхальному богослужению

В субботу, 1 мая, в 23:25 в аэропорту Белгорода приземлился спецборт, на котором председатель епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ протоиерей Павел Вейнгольд, директор областной научной библиотеки Надежда Рожкова и руководитель филармонии Светлана Боруха доставили Благодатный огонь в Белгородскую область.
Лампады с частичками святого огня встретили глава региона Вячеслав Гладков и митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Благодатный огонь они передали главам муниципалитетов, священнослужителям, руководителям соцучреждений, молодёжным и ветеранским организациям.
Как заявили в пресс-службе регионального правительства, в пасхальную ночь Благодатный огонь прибыл в Белгородскую область впервые. Что касается самих богослужений, то они пройдут в 328 храмах и церквях региона.
Ранее ИА «Бел.Ру» сообщало о том, что Благодатный огонь в Белгородской области собирались встретить, что называется «с размахом» — лампаду с частичками святого огня должны были доставить на Соборную площадь в сопровождении колонны «Ночных волков». Однако массовую встречу Благодатного огня отменили из-за рекомендаций Роспотребнадзора.