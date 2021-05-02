Белгородская компания отремонтирует 17 км федеральной трассы за 835 млн рублей

По данным сайта госзакупок, в Белгородской области отремонтируют участок федеральной трассы М-2 «Крым». Заказчиком работ выступило ФКУ Упрдор Москва-Харьков. На реконструкцию 17 километров трассы потратят свыше 835 млн рублей. Деньги поступят из федеральной казны.
Согласно техническому заданию, ООО «Белдорстрой» предстоит провести ремонт на семнадцати километрах четырёхполосной дороги. Отметим, что ширина полос останется прежней — по 3,5 м каждая. Также не планируется увеличивать или уменьшать и основную расчётную скорость — 100 км/ч.
Ремонт на участке км 603+000 — км 620+000 трассы М-2 «Крым» должен начаться с даты заключения контракта. При выполнении работ подрядчику необходимо предусмотреть технологический перерыв, который продлится со 2 июля 2021 года по 9 мая 2022 года. Ремонт планируется закончить 10 августа следующего года, а 19 августа ввести объект в эксплуатацию.
Интересы ФКУ Упрдор Москва-Харьков представляет замначальника-директор филиала в Курске Юрий Байрамов. Он будет принимать участие в регулировании строительной деятельности по объекту и формировать штат представителей, которые контролируют строительство.
Что касается ООО «Белдорстрой», то согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», в 2020 году компания выручила от продаж 4,28 млрд рублей, а чистая прибыль составила 23,3 млн рублей. генеральным директором компании является Николай Степашов. Он и будет представлять интересы подрядчика по контракту ремонта федеральной трассы.