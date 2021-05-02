Белгородская компания отремонтирует 17 км федеральной трассы за 835 млн рублей

Ремонт на участке км 603+000 — км 620+000 трассы М-2 «Крым» должен начаться с даты заключения контракта. При выполнении работ подрядчику необходимо предусмотреть технологический перерыв, который продлится со 2 июля 2021 года по 9 мая 2022 года. Ремонт планируется закончить 10 августа следующего года, а 19 августа ввести объект в эксплуатацию.