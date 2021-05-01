Сериалы: потеря времени или увлекательные истории

Единственное, о чем предупреждают психологи, это то, что сериалы могут вызывать зависимость и оторванность от реальности. Несомненно, отдых — это хорошо, но не стоит чересчур увлекаться. На экране показывают жизнь, которая не является нашей, это тщательно обработанный сюжет. Для того чтобы не выпадать из реальности, распределите время, которые вы готовы потратить на сериал, сколько серий вы будете смотреть в день, чтобы не нарушать свой распорядок и уделить достаточно внимания близким и работе.