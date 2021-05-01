Сериалы: потеря времени или увлекательные истории

Сегодня киностудии разных стран активно снимают сериалы, интерес к ним постоянно растет. И если ранее в сериалах редко снимались мировые звезды, то теперь увидеть их можно все чаще. Интересно, что сериалы вызывают интерес у людей любого возраста и пола.
У женщин вызывают интерес любовные и жизненные истории. В последнее время у женской аудитории активно растет интерес к турецким сериалам. Причём Турция постепенно опережает Америку по количеству просмотров сериалов. Популярность их настолько велика, что можно смотреть турецкие сериалы онлайн бесплатно. Тематика сериалов разнообразна, героев помещают как в современный мир, так и в исторические реалии. Например, Пробуждение великого сельджука: турецкий сериал переносит зрителей в одиннадцатый век и рассказывает о противоборстве секты хашашинов и правителя Мелик-шаха.
У представителей сильного пола обычно в приоритете детективные сериалы или фантастика. Мужчины любят захватывающие сюжеты, которые не отпускают внимание или позволяют развиваться интеллектуально.
Для мужчин и для женщин сериалы становятся отдушиной, за их просмотром человек отдыхает, получает удовольствие. По этой причине просмотр сериалов во многом способствует снятию стресса. Поэтому некоторые предпочитают выбирать сериалы для просмотра таким образом, чтобы отдохнуть. Для других важно, чтобы сериал заставлял думать или щекотать нервы. Словом, жанровые пристрастия у каждого свои.
Единственное, о чем предупреждают психологи, это то, что сериалы могут вызывать зависимость и оторванность от реальности. Несомненно, отдых — это хорошо, но не стоит чересчур увлекаться. На экране показывают жизнь, которая не является нашей, это тщательно обработанный сюжет. Для того чтобы не выпадать из реальности, распределите время, которые вы готовы потратить на сериал, сколько серий вы будете смотреть в день, чтобы не нарушать свой распорядок и уделить достаточно внимания близким и работе.
Несомненно, у просмотра сериалов есть и плюсы, и минусы. Однако каждый выбирает за себя, а статистика говорит нам, что этот жанр телеискусства становится все популярнее, а значит, армия поклонников сериалов постоянно увеличивается.