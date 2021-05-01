К 1 мая число заболевших коронавирусом белгородцев возросло до 36 845

ИА «Бел.Ру» напоминает, что из-за коронавируса на территории Белгородской области отменили шествия на 1 мая, но парад Победы не тронули. Он пройдёт, как и планировалось. Единственное, в Белгороде не будет масштабной акции «Бессмертный полк» в привычном формате. Она пройдёт онлайн.