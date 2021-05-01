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К 1 мая число заболевших коронавирусом белгородцев возросло до 36 845

1 мая 2021, 10:04
Фото: Бел.Ру
За сутки прибавилось 75 заражённых пациентов и два скончавшихся, среди которых жительница Ямало-Ненецкого АО.

36 845 человек заболели коронавирусом (+75 за прошедшие сутки), 32 861 — выздоровели (+97 за сутки) и 633 — умерли (+2 за сутки). Такую статистику по COVID-19 в Белгородской области опубликовал региональный оперштаб.

Известно, что среди двух скончавшихся есть белгородец 66 лет и жительница Ямало-Ненецкого АО, которой было 75 лет. Ещё 26 человек подключены к аппаратам ИВЛ, а 881 — госпитализирован.

При этом число снятых с режима самоизоляции близится к 100 000. К 1 мая таких людей в регионе насчитали 99 730. Ещё 15 901 человек изолированы по контакту с инфицированными, а 9113 — завершили режим самоизоляции.

ИА «Бел.Ру» напоминает, что из-за коронавируса на территории Белгородской области отменили шествия на 1 мая, но парад Победы не тронули. Он пройдёт, как и планировалось. Единственное, в Белгороде не будет масштабной акции «Бессмертный полк» в привычном формате. Она пройдёт онлайн.

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#Новости#Коронавирус#Статистика#Общество
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