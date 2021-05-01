Дегтярев: в бюджете заложены средства на субсидии хабаровской навигации

«С завтрашнего дня стартует регулярная навигация. Видел некоторую тревогу людей из-за этого вопроса. К настоящему моменту все суда готовы, деньги в бюджете на субсидии предусмотрены. Ситуация находится под контролем, процесс начнется без сбоев», — цитирует Дегтярева Mk.ru.
О проблемах по поводу запуска летних речных маршрутов Дегтяреву доложили местные жители на прямой линии. Следует заметить, что эта транспортная сфера убыточна, и в 2020 году работы запустили с большим опозданием. Эта ситуация была вызвана множеством нерешенных вопросов относительно покрытия убытков перевозчиков местной администрацией.
Как полагают эксперты, личное участие Дегтярева позволит не только помочь навигации в этом году, но и станет основой для решения аналогичных проблем в будущем.