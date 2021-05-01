Дегтярев: в бюджете заложены средства на субсидии хабаровской навигации

О проблемах по поводу запуска летних речных маршрутов Дегтяреву доложили местные жители на прямой линии. Следует заметить, что эта транспортная сфера убыточна, и в 2020 году работы запустили с большим опозданием. Эта ситуация была вызвана множеством нерешенных вопросов относительно покрытия убытков перевозчиков местной администрацией.