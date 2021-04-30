В Белгородской области не будет сухого закона в майские праздники

В пресс-службе регионального правительства пояснили, что введения сухого закона в майские праздники не будет. Однако власти вправе ограничить продажу алкоголя в отдельные дни.
Новость о введении сухого закона появилась на сайте ИА «Панорама» 23 апреля. В материале сказано, будто власти страны посредством введения сухого закона собираются предотвратить распространение коронавируса. Однако новость фейковая, заявили в управлении развития потребительского рынка Белгородской области. Дело в том, что издание специализируется на сатирических новостях и в конце каждого текста предупреждает о том, что все тексты — гротескные пародии на реальность, которые не соответствуют действительности.
Что касается реального ограничения продажи алкоголя в Белгородской области, купить спиртное белгородцы не смогут в День защиты детей (1 июня) и День знаний (1 сентября).
Отметим также, что в конце февраля депутаты облдумы рассматривали вопрос о внесении поправок в региональный закон о розничной продаже алкоголя. Так, продавать спиртные напитки смогут общества, при учреждении которых заявлен необходимый уставный капитал, но доли учредители ещё не внесли.