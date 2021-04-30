В Белгородской области не будет сухого закона в майские праздники

Новость о введении сухого закона появилась на сайте ИА «Панорама» 23 апреля. В материале сказано, будто власти страны посредством введения сухого закона собираются предотвратить распространение коронавируса. Однако новость фейковая, заявили в управлении развития потребительского рынка Белгородской области. Дело в том, что издание специализируется на сатирических новостях и в конце каждого текста предупреждает о том, что все тексты — гротескные пародии на реальность, которые не соответствуют действительности.