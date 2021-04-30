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В Белгородской области не будет сухого закона в майские праздники

30 апреля 2021, 06:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Новость об ограничении продажи алкоголя — фейковая, заявили в управлении развития потребрынка региона. Сухой закон на 10-дневных майских праздниках областное правительство вводить не собирается.

В пресс-службе регионального правительства пояснили, что введения сухого закона в майские праздники не будет. Однако власти вправе ограничить продажу алкоголя в отдельные дни.

Новость о введении сухого закона появилась на сайте ИА «Панорама» 23 апреля. В материале сказано, будто власти страны посредством введения сухого закона собираются предотвратить распространение коронавируса. Однако новость фейковая, заявили в управлении развития потребительского рынка Белгородской области. Дело в том, что издание специализируется на сатирических новостях и в конце каждого текста предупреждает о том, что все тексты — гротескные пародии на реальность, которые не соответствуют действительности.

Что касается реального ограничения продажи алкоголя в Белгородской области, купить спиртное белгородцы не смогут в День защиты детей (1 июня) и День знаний (1 сентября).

Отметим также, что в конце февраля депутаты облдумы рассматривали вопрос о внесении поправок в региональный закон о розничной продаже алкоголя. Так, продавать спиртные напитки смогут общества, при учреждении которых заявлен необходимый уставный капитал, но доли учредители ещё не внесли.

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