В Белгороде подростки прыгали на пирсе, раскачивая его в разные стороны

Помните фразу главы Белгородской области Вячеслава Гладкова о том, что дети должны приходить вечером домой и падать от усталости? Об этом он говорил в контексте занятости школьников после учёбы.
Вячеслав Владимирович объяснял, что для противостояния детскому алкоголизму, наркомании и преступности необходимо развивать учреждения культуры и обязательно отдавать детей в различные секции, чтобы они были заняты чем-то полезным и не было времени на ерунду.
Вспомнили об этом в редакции, когда на просторах TikTok наткнулись на видео молодого человека из Белгорода, которое он записал со своими друзьями. На ролике ребята прыгают на пирсе в парке Победы, стоя по краям. При этом деревянный пирс сильно раскачивается. Это, конечно, не наркомания и алкоголизм, но тоже опасно для жизни. Тем более, пирс сам по себе небольшой и легко мог сломаться. А на фоне виднеется снег и слегка подмёрзшая река Везёлка.
Даже соцсеть добавила поверх ролика предупреждение о том, что повторение действий с видео может привести к серьёзному вреду для здоровья и травмам.
Напомним, о жуткой ситуации с видео в TikTok писали ранее в марте. Тогда школьники снимали для Сети ролик со сверстником, пока тот истекал кровью и умирал.