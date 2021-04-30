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В Белгороде подростки прыгали на пирсе, раскачивая его в разные стороны

30 апреля 2021, 17:10
Фото: https://pixabay.com
Ролик опасного развлечения они опубликовали в соцсети. На видео кажется, будто деревянный пирс на Везёлке вот-вот сломается, а молодые люди окажутся в воде или, что ещё хуже, подо льдом.

Помните фразу главы Белгородской области Вячеслава Гладкова о том, что дети должны приходить вечером домой и падать от усталости? Об этом он говорил в контексте занятости школьников после учёбы.

Вячеслав Владимирович объяснял, что для противостояния детскому алкоголизму, наркомании и преступности необходимо развивать учреждения культуры и обязательно отдавать детей в различные секции, чтобы они были заняты чем-то полезным и не было времени на ерунду.

Вспомнили об этом в редакции, когда на просторах TikTok наткнулись на видео молодого человека из Белгорода, которое он записал со своими друзьями. На ролике ребята прыгают на пирсе в парке Победы, стоя по краям. При этом деревянный пирс сильно раскачивается. Это, конечно, не наркомания и алкоголизм, но тоже опасно для жизни. Тем более, пирс сам по себе небольшой и легко мог сломаться. А на фоне виднеется снег и слегка подмёрзшая река Везёлка.

Даже соцсеть добавила поверх ролика предупреждение о том, что повторение действий с видео может привести к серьёзному вреду для здоровья и травмам.

Напомним, о жуткой ситуации с видео в TikTok писали ранее в марте. Тогда школьники снимали для Сети ролик со сверстником, пока тот истекал кровью и умирал.

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