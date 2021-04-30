В Белгороде подростки прыгали на пирсе, раскачивая его в разные стороны

Вспомнили об этом в редакции, когда на просторах TikTok наткнулись на видео молодого человека из Белгорода, которое он записал со своими друзьями. На ролике ребята прыгают на пирсе в парке Победы, стоя по краям. При этом деревянный пирс сильно раскачивается. Это, конечно, не наркомания и алкоголизм, но тоже опасно для жизни. Тем более, пирс сам по себе небольшой и легко мог сломаться. А на фоне виднеется снег и слегка подмёрзшая река Везёлка.