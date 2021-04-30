В Белгороде назвали одарённых детей, которые получат стипендию мэра

В 2021 году персональные стипендии мэра Белгорода получат 60 учеников школ, лицеев и гимназий. Со списком стипендиатов можно ознакомиться в документе.
Кроме этого, в распоряжении указано, что на проведение церемонии вручения сертификатов одарённым детям выделят 65 тыс. рублей: деньги пойдут на фотосъёмку (40 тыс.), праздничное оформление помещения (13,1 тыс.) и цветы стипендиатам (11,9 тыс.).
Напомним, что дети, обучающиеся в школах искусств, музыкальных и художественных школах, могут претендовать на именную губернаторскую стипендию. Деньги получат 30 юных жителей региона, которые побеждали на конкурсах, олимпиадах и фестивалях, участвовали в выставках.
Во время обращения к депутатам облдумы Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородской области учредили губернаторскую стипендию для талантливых школьников. Претендовать на неё могут 200 учеников, достигших успехов в учёбе, творчестве, спорте, волонтёрстве и допобразовании. Юные белгородцы будут получать по 5 тыс. рублей в месяц.