В Белгороде назвали одарённых детей, которые получат стипендию мэра

Во время обращения к депутатам облдумы Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородской области учредили губернаторскую стипендию для талантливых школьников. Претендовать на неё могут 200 учеников, достигших успехов в учёбе, творчестве, спорте, волонтёрстве и допобразовании. Юные белгородцы будут получать по 5 тыс. рублей в месяц.