Участниками первого этапа олимпиады «Россетей» стали 164 белгородских школьника

«Физика, математика и информатика — это те науки, на которых строится вся энергетическая отрасль нашей страны. — отметил он. — В прошлом году Олимпиада, как и многие другие образовательные и общественные мероприятия, проходила в дистанционном формате, а в этом мы вновь в гостях у нашего главного университета — основного поставщика квалифицированных кадров для работы в энергосистеме».