Участниками первого этапа олимпиады «Россетей» стали 164 белгородских школьника

Состязания прошли на четырёх площадках — в Белгороде, Старом Осколе и Строителе. Максимальное число претендентов собрал Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова, который наряду с департаментом образования области четвёртый год подряд оказывает поддержку в проведении мероприятия.
Как подчеркнул заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» Сергей Демидов, Олимпиада «Россети» организована по принципу Всероссийской олимпиады школьников, главным отличием является лишь тот факт, что победители определяются по сумме баллов, набранных одновременно по трём предметам.
«Физика, математика и информатика — это те науки, на которых строится вся энергетическая отрасль нашей страны. — отметил он. — В прошлом году Олимпиада, как и многие другие образовательные и общественные мероприятия, проходила в дистанционном формате, а в этом мы вновь в гостях у нашего главного университета — основного поставщика квалифицированных кадров для работы в энергосистеме».
Сергей Демидов поблагодарил специалистов департамента образования области, а также весь преподавательский состав вуза и школ за активное участие в подготовке и проведении мероприятия. Старшеклассникам пожелал достойно продемонстрировать все свои знания и выйти в следующий тур.
Удачи в решении тестовых заданий пожелала ребятам также Директор малого технологического университета БГТУ им. В. Г. Шухова Наталья Алтынник, которая анонсировала победителям и призёрам дополнительные баллы к ЕГЭ при зачислении в вуз.
Итоговые протоколы по результатам первого тура Олимпиады будут размещены на сайте «Олимпиады школьников Белогорья», а также в группе сообщества «ВКонтакте». http://olymp.beluno.ru/, https://vk.com/public203940152
Всероссийская олимпиада школьников ПАО «Россети» проводится в четвёртый раз. Главная цель состязания — поиск одарённых, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению, увлечённых энергетикой молодых людей, планирующих связать своё будущее с электроэнергетической отраслью. Победители и призёры пройдут в следующий тур, где смогут применить имеющиеся знания уже в решении прикладных задач в области электроэнергетики. Школьники, набравшие максимальное количество баллов, станут участниками энергетической проектной смены в одном из всероссийских детских оздоровительных центров.