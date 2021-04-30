Tele2 подтвердила лидерство в индустрии клиентского опыта

«Tele2 всегда действует исходя из интересов и потребностей клиентов. Мы продолжаем играть по другим правилам, следуя своей главной стратегической цели на телеком-рынке – сохранение сервисного преимущества. Так, развитию нашей омниканальной сервисной платформы и поддержанию wow-сервиса помогает отсутствие строгих рамок действия у сотрудников службы личной поддержки. Одним из примеров такого открытого взаимодействия с клиентом стал наш проект «Неформальное общение», благодаря которому сотрудники остаются с клиентами на одной волне – подстраиваются под настроение, проявляют искренний интерес и делятся собственным опытом. Сервис Tele2 продолжает выходить за пределы стандарта и ежегодные победы в международных премиях подтверждают, что мы на правильном пути».