bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 апреля 2021, 06:20

Published 30 апреля 2021, 06:20

Modified 1 декабря 2024, 08:01

Updated 1 декабря 2024, 08:01

С 3 по 12 мая проезд на общественном транспорте для ветеранов будет бесплатным

С 3 по 12 мая проезд на общественном транспорте для ветеранов будет бесплатным

30 апреля 2021, 06:20
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Новости Белгорода
Не платить за проезд на майских праздниках могут также сопровождающие ветеранов. Соответствующее постановление подписал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков подписал документ, согласно которому с 3 по 12 мая ветераны Великой Отечественной войны и их сопровождающие могут бесплатно пользоваться железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, а также автобусами по межмуниципальным маршрутам.

В постановлении отмечается, что возмещение сумм выпадающих доходов будет производиться за счёт средств резервного фонда правительства Белгородской области.

Кроме того, Гладков рекомендовал органам местного самоуправления предоставлять право бесплатного проезда в общественном транспорте ветеранам и их сопровождающим в период празднования Дня Победы ежегодно.

Контролировать исполнение постановления будут департаменты строительства и транспорта, финансов и бюджетной политики, а также социальной защиты населения и труда, сообщается в постановлении.

#Новости#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Эксклюзив#Общественный транспорт#Ветераны#Белгород#Вячеслав Гладков
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика