С 3 по 12 мая проезд на общественном транспорте для ветеранов будет бесплатным

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков подписал документ, согласно которому с 3 по 12 мая ветераны Великой Отечественной войны и их сопровождающие могут бесплатно пользоваться железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, а также автобусами по межмуниципальным маршрутам.