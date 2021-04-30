С 3 по 12 мая проезд на общественном транспорте для ветеранов будет бесплатным

Posted 30 апреля 2021, 06:20
Published 30 апреля 2021, 06:20
Modified 1 декабря 2024, 08:01
Updated 1 декабря 2024, 08:01
Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков подписал документ, согласно которому с 3 по 12 мая ветераны Великой Отечественной войны и их сопровождающие могут бесплатно пользоваться железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, а также автобусами по межмуниципальным маршрутам.
В постановлении отмечается, что возмещение сумм выпадающих доходов будет производиться за счёт средств резервного фонда правительства Белгородской области.
Кроме того, Гладков рекомендовал органам местного самоуправления предоставлять право бесплатного проезда в общественном транспорте ветеранам и их сопровождающим в период празднования Дня Победы ежегодно.
Контролировать исполнение постановления будут департаменты строительства и транспорта, финансов и бюджетной политики, а также социальной защиты населения и труда, сообщается в постановлении.