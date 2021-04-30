«Русагро» информирует об операционных результатах за 1 квартал 2021 года

Наибольшей вклад в общую выручку «Русагро» в 1 квартале 2021 года привнёс масложировой сегмент (54%) — она составила 27,7 млрд руб., включая 1 млрд руб. от реализации молочной продукции. Сахарный и мясной сегмент заняли по 17% (по 8,6 млрд руб.) от общей выручки до учёта межсегментных элиминаций, сельскохозяйственный –12% (6,0 млрд руб.).