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«Русагро» информирует об операционных результатах за 1 квартал 2021 года

30 апреля 2021, 09:47
Фото: «Русагро»
В 1 квартале 2021 года консолидированная выручка до межсегментных элиминаций по сравнению с 1 кварталом 2020 года выросла на 51%–до 50,9 млрд руб. Все бизнес-сегменты «Русагро» показали увеличение данного показателя.

С 1 квартала 2021 года результаты сегмента «Молочные продукты» включены в результаты масложирового сегмента в связи с объединением этих двух бизнесов.

Наибольшей вклад в общую выручку «Русагро» в 1 квартале 2021 года привнёс масложировой сегмент (54%) — она составила 27,7 млрд руб., включая 1 млрд руб. от реализации молочной продукции. Сахарный и мясной сегмент заняли по 17% (по 8,6 млрд руб.) от общей выручки до учёта межсегментных элиминаций, сельскохозяйственный –12% (6,0 млрд руб.).

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