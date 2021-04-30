Под Белгородом за месяц построят стадион с футбольным полем за 11 млн рублей

Сюжет Футбол

Новый спортивный объект с искусственной травой площадью 800 кв. м появится в Разумном к середине июня 2021 года, сообщается в документах. Деньги на строительство стадиона поступят из субсидий бюджета.

По данным сайта госзакупок, в Разумном под Белгородом построят стадион с футбольным полем. В техническом задании указано, что подрядчик должен разработать участок площадью 1000 м². По периметру стадиона исполнитель установит трёхрядные металлические трибуны на 150 мест. Что касается самого футбольного поля, то администрация Белгородского района хочет, чтобы на участке была искусственная трава MC Grass зелёного цвета. Также подрядчик должен выполнить благоустройство и вручную посеять на 1000 м² партерный, мавританский и обычный газон. Согласно документам, на работы по строительству стадиона в Разумном выделят 11 млн рублей. Сам аукцион пройдёт 18 мая. Спортивный объект должны сдать к 10 июня этого года.