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Posted 30 апреля 2021, 09:20

Published 30 апреля 2021, 09:20

Modified 1 декабря, 08:40

Updated 1 декабря, 08:40

На Ямале автоинспекторы спасли жизнь водителю большегруза из Белгорода

На Ямале автоинспекторы спасли жизнь водителю большегруза из Белгорода

30 апреля 2021, 09:20
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Мужчина сообщил полицейским, что у него возникла резкая боль в районе живота — лопнул аппендицит. Автоинспекторы экстренно доставили водителя в больницу, сообщает пресс-служба УГИБДД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В пятницу, 29 апреля, во время патрулирования участка автодороги Сургут — Салехард лейтенанты полиции заметили, что посередине дороги остановился грузовой автомобиль, который начал прерывисто сигналить. Когда автоинспекторы подошли к машине, то заметили там водителя, который сообщил стражам порядка, что ему стало плохо — возникла резкая боль в районе живота. Продолжать движение дальше мужчина не мог.

Не теряя ни минуты, полицейские помогли водителю собрать документы, пересадили его в патрульный автомобиль и привезли в приёмное отделение Губкинской горбольницы, где медики оказали пострадавшему экстренную помощь.

Как выяснилось позже, водителю 45 лет, и он живёт в Белгородской области. Мужчина ехал в направлении города Губкинский, когда ему стало плохо. Увидев наряд ДПС, мужчина намеренно привлёк к себе внимание, чтобы попросить о помощи.

#Новости#Общество#Белгородская область#Автоинспекторы
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