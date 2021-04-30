На Ямале автоинспекторы спасли жизнь водителю большегруза из Белгорода

Posted 30 апреля 2021, 09:20
Published 30 апреля 2021, 09:20
Modified 1 декабря, 08:40
Updated 1 декабря, 08:40
В пятницу, 29 апреля, во время патрулирования участка автодороги Сургут — Салехард лейтенанты полиции заметили, что посередине дороги остановился грузовой автомобиль, который начал прерывисто сигналить. Когда автоинспекторы подошли к машине, то заметили там водителя, который сообщил стражам порядка, что ему стало плохо — возникла резкая боль в районе живота. Продолжать движение дальше мужчина не мог.
Не теряя ни минуты, полицейские помогли водителю собрать документы, пересадили его в патрульный автомобиль и привезли в приёмное отделение Губкинской горбольницы, где медики оказали пострадавшему экстренную помощь.
Как выяснилось позже, водителю 45 лет, и он живёт в Белгородской области. Мужчина ехал в направлении города Губкинский, когда ему стало плохо. Увидев наряд ДПС, мужчина намеренно привлёк к себе внимание, чтобы попросить о помощи.