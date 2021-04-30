На Ямале автоинспекторы спасли жизнь водителю большегруза из Белгорода

В пятницу, 29 апреля, во время патрулирования участка автодороги Сургут — Салехард лейтенанты полиции заметили, что посередине дороги остановился грузовой автомобиль, который начал прерывисто сигналить. Когда автоинспекторы подошли к машине, то заметили там водителя, который сообщил стражам порядка, что ему стало плохо — возникла резкая боль в районе живота. Продолжать движение дальше мужчина не мог.