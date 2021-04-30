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На торгах продадут два административных здания в Новом Осколе

30 апреля 2021, 11:45
Фото: УФССП России по Белгородской области
В УФССП России по Белгородской области объявили о новых торгах арестованного имущества в конце мая.

25 и 26 мая в Белгородской области проведут торги арестованного имущества, чтобы покрыть долги жителей региона. 25 мая будут представлены четыре лота. Их общая сумма составила более 9 млн рублей. Все четыре лота являются недвижимостью.

В этот день можно будет купить административное здание в Новом Осколе площадью 240 «квадратов». Его начальная цена — 2 млн 744 тыс. рублей.

Выставили на продажу 25 мая ещё одно административное здание в Новом Осколе площадью 32 квадратных метра. Но вместе с ним идут ещё три склада с разной площадью. Всё вместе продают (по начальной цене) за 4 млн рублей.

26 мая на торги выставят лишь один лот — автомобиль. Цена легковушки Chery M11 2011 года выпуска будет начинаться со 170 тысяч рублей.

Торги пройдут в режиме онлайн на сайте электронной торговой площадки «РТС-тендер».

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