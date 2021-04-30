На первомайских праздниках в Белгородскую область придёт потепление

В Белгороде на майских праздниках синоптики обещают тёплую погоду. Так, 1 мая ожидается облачная с небольшими прояснениями погода. Ночью прогнозируется до +11°С, а днём температурный пик наступит в 15:00 — потеплеет до +19°С. Ветер северо-западный 3–4 м/с.
В воскресенье, 2 мая, в Белгороде будет переменная облачность. Температура ночью до +9°С, а днём воздух прогреется до 20°С. Ветер юго-восточный 2–3 м/с.
Ночь со 2 на 3 мая будет достаточно тёплой — синоптики обещают до +13°С в областной столице. Днём в понедельник температура поднимется до +21°С. Однако возможен небольшой дождь и западный ветер скоростью 5–6 м/с.
В Старом Осколе 1 мая, в субботу, днём температура поднимется до +18°С. Синоптики обещают небольшой дождь в период с 15:00 до 20:00. Ветер западный 2–4 м/с.
2 мая в Старом Осколе будет переменная облачность. Ночью температура опустится до +8°С, но днём воздух прогреется до +19°С. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 1–4 м/с.
В понедельник, 3 мая, в Старом Осколе ночью будет тепло — около +15°С, а днём температура поднимется до +22°С. Однако примерно с 18:00 в городе начнётся дождь, обещают синоптики.