На Пасху в Белгороде будет бесплатный проезд в автобусах

Posted 30 апреля 2021, 14:35
Published 30 апреля 2021, 14:35
Modified 20 августа 2024, 01:31
Updated 20 августа 2024, 01:31
Глава администрации Белгорода Юрий Галдун заявил, что на Пасху, которую православные христиане отмечают 2 мая, будет организован бесплатный проезд на общественном транспорте по маршрутам № 10 и 223У.
По дороге к городским кладбищам могут быть пробки. По возможности откажитесь от личного транспорта в пользу общественного.Юрий Галдун
Также бесплатный проезд в автобусах и железнодорожном транспорте пригородного сообщения полагается ветеранам Великой Отечественной войны и их сопровождающим в период с 3 по 12 мая. Соответствующий документ подписал глава региона Вячеслав Гладков.
Отметим, что с 1 по 10 мая в Белгороде парковки будут бесплатными. Заплатить за стоянку придётся только на железнодорожном вокзале. С 11 мая вернётся привычный тариф — 30 рублей за час.