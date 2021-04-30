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Posted 30 апреля 2021, 14:35

Published 30 апреля 2021, 14:35

Modified 20 августа 2024, 01:31

Updated 20 августа 2024, 01:31

На Пасху в Белгороде будет бесплатный проезд в автобусах

На Пасху в Белгороде будет бесплатный проезд в автобусах

30 апреля 2021, 14:35
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Автобус
Это касается маршрутов № 10 и 223У, сообщил мэр областного центра Юрий Галдун. Глава города призвал белгородцев отказаться на время праздника от личных автомобилей.

Глава администрации Белгорода Юрий Галдун заявил, что на Пасху, которую православные христиане отмечают 2 мая, будет организован бесплатный проезд на общественном транспорте по маршрутам № 10 и 223У.

По дороге к городским кладбищам могут быть пробки. По возможности откажитесь от личного транспорта в пользу общественного.Юрий Галдун

Также бесплатный проезд в автобусах и железнодорожном транспорте пригородного сообщения полагается ветеранам Великой Отечественной войны и их сопровождающим в период с 3 по 12 мая. Соответствующий документ подписал глава региона Вячеслав Гладков.

Отметим, что с 1 по 10 мая в Белгороде парковки будут бесплатными. Заплатить за стоянку придётся только на железнодорожном вокзале. С 11 мая вернётся привычный тариф — 30 рублей за час.

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