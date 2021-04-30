На майских праздниках парковки в Белгороде будут бесплатными

С 1 по 10 мая белгородцы не будут платить за парковочные места в областном центре. Исключение составит только пользование плоскостной парковкой у железнодорожного вокзала.
К обычному режиму оплаты Белгородское парковочное пространство вернётся 11 мая. Так, платный период действует с 8 утра до 8 вечера, кроме выходных. Оставить машину на один час на парковке будет стоить 30 рублей.
В продолжение темы бесплатных услуг: согласно постановлению Вячеслава Гладкова, с 3 по 12 мая ветераны Великой Отечественной войны и их сопровождающие могут не платить за проезд в общественном транспорте.