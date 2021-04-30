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На майских праздниках парковки в Белгороде будут бесплатными

30 апреля 2021, 07:12
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Свободное пользование парковками будет разрешено с 1 по 10 мая. Однако заплатить за стоянку придётся на площадке у железнодорожного вокзала, сообщили в пресс-службе мэрии Белгорода.

С 1 по 10 мая белгородцы не будут платить за парковочные места в областном центре. Исключение составит только пользование плоскостной парковкой у железнодорожного вокзала.

К обычному режиму оплаты Белгородское парковочное пространство вернётся 11 мая. Так, платный период действует с 8 утра до 8 вечера, кроме выходных. Оставить машину на один час на парковке будет стоить 30 рублей.

В продолжение темы бесплатных услуг: согласно постановлению Вячеслава Гладкова, с 3 по 12 мая ветераны Великой Отечественной войны и их сопровождающие могут не платить за проезд в общественном транспорте.

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