Капремонт дома на Гагарина в Белгороде ещё не завершили, а он уже разрушается

Несмотря на то, что ремонтные работы до сих пор не завершились, а сделанному всего полгода, всё уже приходит в негодность. К примеру, на входных группах уже осыпается отделка «Короед». Она отпадает от малейшего прикосновения руки, даже если её не трогать. Это наглядно продемонстрировала на видео Анна Бравко — жительница и старшая по дому, за инициативность которой очень благодарны жильцы. Что будет дальше — страшно представить, но соседи женщины уверены, что если бы не активность Анны, у них и этого бы не было.