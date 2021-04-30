Капремонт дома на Гагарина в Белгороде ещё не завершили, а он уже разрушается

С жителями дома № 27 по ул. Гагарина в Белгороде журналистка «Бел.Ру» познакомилась в сентябре прошлого года. Белгородцы опасались, что останутся без крыши над головой в холодное время года, жаловались на подрядчика ООО «Тисайд», на качество и скорость выполнения работ. Трижды информагентство публиковало материалы о ненадлежащем капремонте, который никак не закончится, но толку мало.
Обещанного завершения работ к 1 октября 2020 года не произошло. 14 октября на встрече корреспондента с владельцами квартир люди показали недоделанную кровлю (хотя период дождей уже начался), отсутствие отопления и шатающиеся батареи и трубы отопления, несделанные откосы, разбитые краном клумбы и бордюры.
К 30 октября ситуация мало изменилась, хотя представитель Фонда содействия реформированию ЖКХ Александр Щеблыкин и заявлял, что готовность дома составляет 98%:
И это ещё не полный список недочётов, которые в Фонде называют 98% готовностью. Но главное, что интересовало людей, — когда это всё закончится и на что (учитывая качество ремонта) ушли 18,7 млн рублей, положенные «Тисайду» за работу на этом объекте.
29 апреля 2021 года «гагаринцы» из дома № 27 снова пригласили корреспондента «Бел.Ру», потому что год Фонд содействия реформированию ЖКХ и «Тисайд» не могут справиться с капитальным ремонтом их дома, а то, что уже сделано, как и прежде вызывает претензии горожан.
Несмотря на то, что ремонтные работы до сих пор не завершились, а сделанному всего полгода, всё уже приходит в негодность. К примеру, на входных группах уже осыпается отделка «Короед». Она отпадает от малейшего прикосновения руки, даже если её не трогать. Это наглядно продемонстрировала на видео Анна Бравко — жительница и старшая по дому, за инициативность которой очень благодарны жильцы. Что будет дальше — страшно представить, но соседи женщины уверены, что если бы не активность Анны, у них и этого бы не было.
Кроме этого, перила на входных группах уже успели поржаветь, не говоря уже о том, что жители жалуются на их несоответствие ГОСТу: слишком узкие и без деревянного или пластикового поручня поверх железа, за который было бы удобно и безопасно держаться. Со ступенями ситуация не лучше, потому что бетонная их часть уже осыпается, а плитка разъезжается и вскоре отвалится. Плюс ко всему, отсутствует пандус (даже складной), несмотря на то, что в доме есть инвалиды.
Пожаловались жильцы и на установленные в подъезде двери. По их словам, порожки плохо закреплены, скрипят и шатаются. К тому же, они слишком высокие (4,7 см вместо 1,4 см) и тоже не соответствуют нормам. Сами же двери в закрытом положении держатся на магните, по крайней мере, одна их часть. Вторая же, более узкая, должна закрываться щеколдой, которой там нет. Бронислава Владыкина из 3-го подъезда утверждает, что установленные двери не соответствуют правилам пожарной безопасности. Однажды домофон заклинило, и она не могла выйти из подъезда. Открыть вручную дверь не удалось из-за отсутствия затвора. Это же подтвердила мать проживающей в доме женщины.
В случае замыкания самого домофона такое может произойти. Поэтому, когда устанавливают дверь, её делают из двух частей. И если замкнёт сам домофон, даже если будет в подъезде электроэнергия, двери мы не откроем, так как будет внутренняя блокировка. Если бы была щеколда, люди бы открыли засовы и вышли, а открытая дверь разблокировала бы заклинившую часть. Людмила, белгородка
Помимо этого, в подъезде месяц назад сделали электропроводку, раздолбив стены. Дыры так и остались незаделанными. Также на радиаторах отопления в подъездах нет кранов. Если какой-то из них прорвёт, перекрыть воду люди не смогут. Ещё одна проблема — незакреплённые ограждения на крыше. По словам жильцов, там, где ограждения пересекаются (в углах), они просто болтаются и не сварены между собой.
«21 апреля должны были закончить все работы по дому, но, как видите, ничего этого нет. Хоть нам и говорят, что готовность 99%. Нам даже акты скрытых работ не показывали ни разу. Мы не знаем, что там делали и делали ли вообще. Не в курсе мы и о том, какая сумма ушла на ремонт и какие неизрасходованные средства у нас ещё остались», — заявила Анна Бравко.
Также старшая по дому рассказала, что видела в смете установку лесов для работы с откосами. Но никакие леса на Гагарина, 27 не устанавливали. На высотах работали с помощью арендованной вышки. По данным Анны, вышка стоит 1000 рублей в час. Если взять по максимуму, то вышка работала 44 дня по 8 часов. Получается, на неё потратили 352 000 рублей, а установка лесов была прописана в смете за 500 000 рублей. «То есть, грубо говоря, люди сэкономили очень хорошие деньги. Но мы не считаем сейчас чужие средства. Мы хотим качество, за которое мы платим», — добавила Бравко.
По счастливой случайности во дворе оказался Иван — инженер производственно-технического отдела компании «Тисайд». Когда обо всех проблемах спросили его, специалист ответил, что приехал, чтобы просто зафиксировать на фото все недочёты. По его словам:
Напомним, о претензиях к ООО «Тисайд» редакция информагентства слышит регулярно: то дом на Гагарина, то крыша детсада с нарушениями, проблемы с ливнёвками в школе и даже случай с гибелью студента на строительном объекте компании.