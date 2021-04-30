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Без отопления и дежурных классов, но с алкоголем: итоги 30 апреля

30 апреля 2021, 16:00
Фото: Бел.Ру
В последнюю пятницу апреля главными новостями стали отключение отопления и публикация об отсутствии дежурных классов в школах Белгородской области на майских праздниках, а также опровержение введения сухого закона в этот период.

Ограничение продажи алкоголя — фейк

Сухого закона в течение всех майских праздников не будет. Так заявили в правительстве Белгородской области. Новость о запрете продажи спиртных напитков, появившаяся на сайте информагентства «Панорама», оказалась фейком. Но власти пояснили, что могут запретить продажу алкоголя в определённые дни. Так, например, купить чего-то покрепче нельзя в регионе 1 июня в День защиты детей и 1 сентября на День знаний.

Грейтесь весенним солнышком

Полное прекращение отопительного сезона в областном центре запланировано на 11 мая. Соответствующий документ уже подписал мэр Белгорода Юрий Галдун.

При этом белгородцы уже успели пожаловаться на холод в домах и квартирах. Этот момент прокомментировал врио губернатора региона Вячеслав Гладков. Прочесть полный материал можно по ссылке.

Только для детсадовцев

Ранее сообщалось, что во время продолжительных майских праздников с 1 по 10 число для детей, родители которых работают на бесперебойных предприятиях, организуют дежурные группы. Однако позже стало известно, что такие группы предусмотрены лишь для дошкольников, то есть в школах дежурных классов не будет. Тем временем, для школьников и студентов предложили устроить каникулы. С кем оставлять детей — неясно.

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#Новости#Алкоголь#Дежурные группы#Отопление#Итоги дня#Общество
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