Без отопления и дежурных классов, но с алкоголем: итоги 30 апреля

Ранее сообщалось, что во время продолжительных майских праздников с 1 по 10 число для детей, родители которых работают на бесперебойных предприятиях, организуют дежурные группы. Однако позже стало известно, что такие группы предусмотрены лишь для дошкольников, то есть в школах дежурных классов не будет. Тем временем, для школьников и студентов предложили устроить каникулы. С кем оставлять детей — неясно.