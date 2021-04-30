Без отопления и дежурных классов, но с алкоголем: итоги 30 апреля

Сухого закона в течение всех майских праздников не будет. Так заявили в правительстве Белгородской области. Новость о запрете продажи спиртных напитков, появившаяся на сайте информагентства «Панорама», оказалась фейком. Но власти пояснили, что могут запретить продажу алкоголя в определённые дни. Так, например, купить чего-то покрепче нельзя в регионе 1 июня в День защиты детей и 1 сентября на День знаний.
Полное прекращение отопительного сезона в областном центре запланировано на 11 мая. Соответствующий документ уже подписал мэр Белгорода Юрий Галдун.
При этом белгородцы уже успели пожаловаться на холод в домах и квартирах. Этот момент прокомментировал врио губернатора региона Вячеслав Гладков. Прочесть полный материал можно по ссылке.
Ранее сообщалось, что во время продолжительных майских праздников с 1 по 10 число для детей, родители которых работают на бесперебойных предприятиях, организуют дежурные группы. Однако позже стало известно, что такие группы предусмотрены лишь для дошкольников, то есть в школах дежурных классов не будет. Тем временем, для школьников и студентов предложили устроить каникулы. С кем оставлять детей — неясно.