Аэропорт Белгорода ждёт возвращения международных рейсов

Posted 30 апреля 2021, 14:26
Published 30 апреля 2021, 14:26
Modified 20 августа 2024, 01:10
Updated 20 августа 2024, 01:10
В аэропорту Белгорода заявили о том, что с нетерпением ждут возвращения международных программ, узнали журналисты Go31 во время общения с представителями компании.
Мы все в ожидании возвращения международных рейсов, все устали от отсутствия международных программ. Есть перспектива полётов на Кипр, уже назначен перевозчик на это направление — компания Azur Air. Роман Морозов, заместитель гендиректора по коммерческой деятельности аэропорта
Если говорить о перелётах внутри страны, аэропорт увеличит частоту полётов в неделю в Симферополь на два рейса, по сравнению с прошлым годом. Так, в Крым летают три авиаперевозчика — «Северный ветер», «СмартАвиа» и «ИрАэро».
С апреля из Белгорода можно улететь в Краснодар на «Азимуте». В скором времени запустят полёты в Сочи.
Все рейсы южного направления носят коммерческий характер. При этом спрос из-за отсутствия международных направлений довольно велик. Мы понимаем, что в летний период навигации эти направления будут иметь максимально высокий спрос, потому что альтернатив не существует на сегодня. Роман Морозов
Что касается полётов в Минеральные воды, то сейчас объявлен конкурс на определение перевозчика. Согласно условиям, в Минводы должны летать самолёты с 50- и 100-кресельными салонами «эконома». Частота рейсов — два раза в неделю с 1 июня по 31 декабря. Стоимость билета в здравницу Ставрополья не должна превышать 5 157 рублей. Кроме того, региональные власти намерены при необходимости субсидировать из областного бюджета недополученные доходы.
В аэропорту планируется расширение полётной программы в Санкт-Петербург. Так, вместо трёх рейсов в неделю будут ежедневные. Также из Белгорода планируется запустить рейсы в Сургут, Норильск и Калининград.