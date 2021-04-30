Аэропорт Белгорода ждёт возвращения международных рейсов

Что касается полётов в Минеральные воды, то сейчас объявлен конкурс на определение перевозчика. Согласно условиям, в Минводы должны летать самолёты с 50- и 100-кресельными салонами «эконома». Частота рейсов — два раза в неделю с 1 июня по 31 декабря. Стоимость билета в здравницу Ставрополья не должна превышать 5 157 рублей. Кроме того, региональные власти намерены при необходимости субсидировать из областного бюджета недополученные доходы.