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Posted 30 апреля 2021, 13:12

Published 30 апреля 2021, 13:12

Modified 20 августа 2024, 02:05

Updated 20 августа 2024, 02:05

11 мая в Белгороде полностью отключат отопление

11 мая в Белгороде полностью отключат отопление

30 апреля 2021, 13:12
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
Соответствующее распоряжение подписал мэр областного центра Юрий Галдун.

В пятницу, 30 апреля, мэр Белгорода Юрий Галдун подписал распоряжение об окончании отопительного периода. Согласно документу, 11 мая этого года батареи отключат у всех жителей областного центра и в соцобъектах.

Теперь ПАО «Квадра» — «Белгородская генерация» займётся подключением горячего водоснабжения в общеобразовательных учреждениях города на период работы летних детских оздоровительных лагерей в июне и июле этого года.

Ранее ИА «Бел.Ру» сообщало о том, что в 11 районах Белгородской области уже завершился отопительный сезон. Однако это не обрадовало белгородцев — жители региона пожаловались врио губернатора Белгородской области Вячеславу Гладкову на холод в квартирах. Руководитель региона заявил, что главы муниципалитетов выполнили требование закона, так как в течение пяти дней температура держалась выше +8°С. Кроме того, по словам Гладкова, белгородцы высказывали свои опасения власти о возможной переплате за отопление.

Мы живём в разных домах, поэтому зачастую главам сложно принять решение, которое одновременно устроит всех жителей. Отключение отопления — это технологически сложный процесс для котельных. Вячеслав Гладков

Что касается погоды, то на первомайских праздниках в Белгородской области будет потепление — температура воздуха превысит 20°С. Однако синоптики обещают небольшие дожди в городах региона.

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