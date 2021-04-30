11 мая в Белгороде полностью отключат отопление

Posted 30 апреля 2021, 13:12
Published 30 апреля 2021, 13:12
Modified 20 августа 2024, 02:05
Updated 20 августа 2024, 02:05
В пятницу, 30 апреля, мэр Белгорода Юрий Галдун подписал распоряжение об окончании отопительного периода. Согласно документу, 11 мая этого года батареи отключат у всех жителей областного центра и в соцобъектах.
Теперь ПАО «Квадра» — «Белгородская генерация» займётся подключением горячего водоснабжения в общеобразовательных учреждениях города на период работы летних детских оздоровительных лагерей в июне и июле этого года.
Ранее ИА «Бел.Ру» сообщало о том, что в 11 районах Белгородской области уже завершился отопительный сезон. Однако это не обрадовало белгородцев — жители региона пожаловались врио губернатора Белгородской области Вячеславу Гладкову на холод в квартирах. Руководитель региона заявил, что главы муниципалитетов выполнили требование закона, так как в течение пяти дней температура держалась выше +8°С. Кроме того, по словам Гладкова, белгородцы высказывали свои опасения власти о возможной переплате за отопление.
Мы живём в разных домах, поэтому зачастую главам сложно принять решение, которое одновременно устроит всех жителей. Отключение отопления — это технологически сложный процесс для котельных. Вячеслав Гладков
Что касается погоды, то на первомайских праздниках в Белгородской области будет потепление — температура воздуха превысит 20°С. Однако синоптики обещают небольшие дожди в городах региона.