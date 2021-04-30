11 мая в Белгороде полностью отключат отопление

Ранее ИА «Бел.Ру» сообщало о том, что в 11 районах Белгородской области уже завершился отопительный сезон. Однако это не обрадовало белгородцев — жители региона пожаловались врио губернатора Белгородской области Вячеславу Гладкову на холод в квартирах. Руководитель региона заявил, что главы муниципалитетов выполнили требование закона, так как в течение пяти дней температура держалась выше +8°С. Кроме того, по словам Гладкова, белгородцы высказывали свои опасения власти о возможной переплате за отопление.