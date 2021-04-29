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Грузовикам запретили ездить по дорогам Белгородской области в летнюю жару

29 апреля 2021, 15:22
Фото: ИА «Бел.Ру»
Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. С 1 июня и до конца лета тяжеловесный транспорт не сможет пользоваться дорогами региона, если температура воздуха выше 32 градусов.

Правительство Белгородской области решило позаботиться о состоянии дорог и запретило тяжеловесным грузовикам ездить по дорогам региона летом. Ограничение вступит в силу с 1 июня 2021 года и продлится до 31 августа.

Стоит отметить, что ограничения будут действовать только в том случае, если температура воздуха превысит 32 °С тепла. В таких условиях асфальт нагревается и становится более мягким, что увеличивает вероятность его деформации и образования колеи от колёс транспортного средства.

В документе распоряжения сказано, что требования не распространяются на пассажирские перевозки, перевозку грузов, необходимых для ликвидации и предотвращения различных стихийных бедствий или чрезвычайных происшествий, а также на передвижение дорожно-строительной техники и материалов, необходимых для аварийных и ремонтных работ.

Поскольку грузовикам всё равно нужно как-то возить между населёнными пунктами товары, материалы и продукты, в распоряжении предусмотрели режим таких перевозок. В летний период грузовики смогут ездить по асфальтобетонным дорогам по ночам. С 22:00 до 10:00 часов, то есть до наступления опасной жары.

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