Фонду помощи хосписам в Белгороде нужны автоволонтёры

Мы отвозим жителям хосписов мягкое печенье, зефир, пастилу, кофе и чай, а заботливый персонал накрывает стол и угощает бабушек и дедушек вкусностями. Помогать тяжелобольным людям непросто, мы знаем. Но также мы знаем, что это совершенно особенная помощь, она касается сердца потому, что от сердца исходит.Ирина Авдеева