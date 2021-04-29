Фонду помощи хосписам в Белгороде нужны автоволонтёры

Posted 29 апреля 2021, 17:40
Published 29 апреля 2021, 17:40
Modified 20 августа 2024, 04:50
Updated 20 августа 2024, 04:50
По словам Ирины Авдеевой, координатора проекта «Всегда рядом», который направлен на оказание социально-психологической поддержки пациентам хосписов и отделений паллиативной помощи, команде не хватает волонтёров с автомобилями, которые могли бы отвозить сладости в хоспис.
Мы отвозим жителям хосписов мягкое печенье, зефир, пастилу, кофе и чай, а заботливый персонал накрывает стол и угощает бабушек и дедушек вкусностями. Помогать тяжелобольным людям непросто, мы знаем. Но также мы знаем, что это совершенно особенная помощь, она касается сердца потому, что от сердца исходит.Ирина Авдеева
По данным Go31, благотворительный фонд помощи хосписам «Изумрудный город» работает в Белгородской области с 2019 года. В 2020 году организация получила поддержку на федеральном уровне, а проект «Всегда рядом» стал одним из победителей конкурса Фонда президентских грантов.
Паллиативная помощь — это улучшение качества жизни пациентов и их семей, которые столкнулись с проблемами, связанными с тяжёлыми заболеваниями. Пациентам помогают, избавляя от боли и оказывая психосоциальную и духовную поддержку.
Мы работаем с паллиативными отделениями достаточно давно. Сначала приезжали поздравлять взрослых с Новым годом, Пасхой и другими большими праздниками, а потом поняли, что этого недостаточно, и пришли в отделение с целой программой мероприятий.Евгения Кондратюк, председатель благотворительной организации «Святое Белогорье против детского рака»
Отметим, что в Белгородской области создали Центр сопровождения пациентов с онкологическими заболеваниями. Главная цель — помочь людям, которые столкнулись с онкологией, и их близким. Участники проекта оказывают юридическую и психологическую помощь.