До 1 июля белгородские предприниматели могут взять льготный кредит под 3%

С 9 марта по 1 июля этого года предприниматели могут взять льготный кредит по ставке 3%. Максимальная сумма кредита определяется из МРОТ, то есть исходя из 12 792 рублей на каждого сотрудника в расчёте на 12 месяцев. Однако предприниматели не смогут взять кредит сумма которого превышает 500 млн рублей. Срок выплаты — 1 год.