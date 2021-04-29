До 1 июля белгородские предприниматели могут взять льготный кредит под 3%

Posted 29 апреля 2021, 10:12
Published 29 апреля 2021, 10:12
Modified 20 августа 2024, 02:05
Updated 20 августа 2024, 02:05
С 9 марта по 1 июля этого года предприниматели могут взять льготный кредит по ставке 3%. Максимальная сумма кредита определяется из МРОТ, то есть исходя из 12 792 рублей на каждого сотрудника в расчёте на 12 месяцев. Однако предприниматели не смогут взять кредит сумма которого превышает 500 млн рублей. Срок выплаты — 1 год.
Так, в течение первого полугода для заёмщика не предусмотрено никаких выплат по основному долгу и процентов. Во втором полугодии идёт оплата основного долга равными долями с учётом процентов.
Взять кредит под 3% могут юрлица, индивидуальные предприниматели (за исключением ИП, у которых нет наёмных работников), социально ориентированные НКО. Однако организации должны соответствовать требованиям:
Отметим, что некоммерческие организации должны быть включены в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций или в реестр пострадавших НКО.
По данным пресс-службы департамента экономического развития, по итогам марта банками области было принято 198 заявок от предпринимателей на сумму 439,8 млн рублей, из которых одобрена 81 заявка на сумму 160,9 млн рублей. Сейчас 117,5 млн рулей получили предприниматели по 58 обращениям.