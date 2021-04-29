Делегация из Старого Оскола изучила опыт организации питания в школах Белгорода

Линия раздачи появилась в школе с момента открытия — с 1 сентября 2019 года. Были сомнения, будут ли дети успевать за перемену пообедать. Мы понимаем: для того, чтобы ребёнку определиться с выбором и получить полноценный обед, необходимо время. Но, как оказалось, линия раздачи — это очень удобно. Чтобы подготовить детей к обеду, ещё утром классный руководитель знакомит их с меню. То есть у ребёнка к моменту обеда уже есть понимание, что он будет кушать. Также среди преимуществ ленты — отсутствие жалоб на холодную пищу. Татьяна Потеряхина, директор разуменской средней общеобразовательной школы № 4 «Вектор Успеха»