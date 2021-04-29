Делегация из Старого Оскола изучила опыт организации питания в школах Белгорода

Posted 29 апреля 2021, 14:09
Published 29 апреля 2021, 14:09
Modified 1 декабря, 08:54
Updated 1 декабря, 08:54
В целом «Фабрика социального питания» приобретает линии раздачи и новую мебель для 33 школ. В 14 образовательных учреждениях мебель уже поменяли и установили линии, в 28 школах линии подключили, а в 19 они уже работают. В остальных запуск планируют до конца апреля.
Также линии раздачи начнут устанавливать в учреждениях, которые обслуживает Фабрика социального питания, в Старом Осколе, Белгородском районе и Губкинском городском округе. Для этого в Старом Осколе уже обследовали 31 школу.
Лично оценила преимущества организации школьного питания в областном центре делегация из школ Старого Оскола. Представители 13 учебных заведений посетили четыре образовательных учреждения, где уже успешно запущен процесс питания через линию раздачи, чтобы оценить технологию, собственными глазами посмотреть, как организовано питание через линию раздачи, а затем тиражировать опыт в своих учебных организациях.
Первой участники мероприятия посетили среднюю общеобразовательную школу № 50 в Белгороде.
До появления линии раздачи в школе практиковали предварительное накрытие вторых блюд. Но уже после нового года в образовательном учреждении запустили новую систему — теперь через линию раздачи ежедневно проходят ученики с 3 по 11 класс.
До установки линии раздачи мы предварительно, за 10 минут до начала перемены, накрывали столы. Но были жалобы на то, что блюда были не сильно горячие. Когда мы поставили линию раздачи и линию для уборки посуды, всё кардинальным образом изменилось. Дети стали получать питание прямо с линии раздачи, а для первых блюд «Фабрика социального питания» закупила нам термокастрюли, которые сохраняют тепло до двух часов.Жанна Морковская, заместитель директора школы № 50
Как отмечает Морковская, за 10 минут вторые блюда получают около 150 человек. Детям новшество очень понравилось, потому что за перемену они успевают не только поесть, но и пообщаться. А вскоре в школе планируют запустить через линию раздачи отдачу горячих завтраков.
Преимущества системы отмечает и директор средней общеобразовательной школы № 49 с углублённым изучением отдельных предметов Ирина Ламанова. В данном образовательном учреждении процесс организации школьного питания через линию раздачи только начали внедрять, но уже отмечают несомненные преимущества.
Линия раздачи — это удобно и комфортно. Старшие дети самостоятельно себя обслуживают. Также это прививает культуру питания и эстетические вкусы. Мы решили идти в ногу со временем. Плюс это значительно облегчает работу сотрудников «Фабрики социального питания». Раньше еда была остывшей, а сейчас они получают горячие блюда. Дети отнеслись к новшеству очень положительно.Ирина Ламанова, директор школы
Побывала делегация и в средней общеобразовательной школе № 28. Несмотря на небольшой зал через линию раздачи одновременно могут пройти порядка 50–80 детей. Сам процесс занимает около семи минут.
Посетили представители старооскольских общеобразовательных учреждений и разуменскую среднюю общеобразовательную школу № 4 «Вектор Успеха». В школе обучаются 970 человек, которые едят три раза в день. Здесь отличием в организации питания является наличие вариативного меню: ежедневно два первых блюда, два или три гарнира на выбор и различные вариации мясных или рыбных блюд.
Линия раздачи появилась в школе с момента открытия — с 1 сентября 2019 года. Были сомнения, будут ли дети успевать за перемену пообедать. Мы понимаем: для того, чтобы ребёнку определиться с выбором и получить полноценный обед, необходимо время. Но, как оказалось, линия раздачи — это очень удобно. Чтобы подготовить детей к обеду, ещё утром классный руководитель знакомит их с меню. То есть у ребёнка к моменту обеда уже есть понимание, что он будет кушать. Также среди преимуществ ленты — отсутствие жалоб на холодную пищу. Татьяна Потеряхина, директор разуменской средней общеобразовательной школы № 4 «Вектор Успеха»
По итогам мероприятия своими впечатлениями о линии раздачи с журналистами ИА «Бел.Ру» поделились представители старооскольской делегации.
В целом это интересно, потому что дети при наличии разнообразного меню будут выбирать самостоятельно, что они хотят покушать. У нас в школе линия раздачи короткая, поток детей будет идти, не знаю, справимся мы или нет, но пробовать будем.Наталия Александровна, заместитель директора школы № 36, Старый Оскол
Для детей это удобно и современно. Нужно на это делать акцент. У нас в школе уже был сделан ремонт, и линия раздачи была. Единственное — мы не пропускали детей через линию, а накрывали сразу на столах. Теперь попробуем новую систему.Наталия Елисеева, заместитель директора школы № 5, Старый Оскол
И если в начале встречи у гостей были ещё сомнения, стоит ли запускать питание через линию раздачи, в конце их мнение поменялось, большинство представителей старооскольских школ решили внедрить технологию уже с нового учебного года.