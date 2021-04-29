Белгородка избежала тюремного заключения за случайное убийство мужа

В мае 2020 года пьяная жительница Валуйского горокруга начала ссориться с мужем из-за ревности. Пообщавшись на повышенных тонах и не найдя аргументов, супруга начала бить возлюбленного по лицу, от чего тот упал на пол. После этого белгородка ударила мужа ногой в живот.