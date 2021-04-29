Белгородка избежала тюремного заключения за случайное убийство мужа

Posted 29 апреля 2021, 14:06
Published 29 апреля 2021, 14:06
Modified 20 августа 2024, 02:05
Updated 20 августа 2024, 02:05
В мае 2020 года пьяная жительница Валуйского горокруга начала ссориться с мужем из-за ревности. Пообщавшись на повышенных тонах и не найдя аргументов, супруга начала бить возлюбленного по лицу, от чего тот упал на пол. После этого белгородка ударила мужа ногой в живот.
По заключению медиков, у мужчины образовалась тупая травма живота с разрывом стенки тонкой кишки, которая осложнилась перитонитом. Через несколько дней белгородец скончался от полученных травм в лечебном учреждении.
Доказательства, собранные Валуйским межрайонным отделом, суд признал достаточными для вынесения приговора ревнивой женщине. Её признали виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). В качестве наказания белгородке назначили ограничение свободы на 1 год и 6 месяцев.
Ранее ИА «Бел.Ру» писало о 39-летней жительнице Масловой Пристани, которая также на почве ревности пыталась заколоть своего сожителя. Тогда белгородка устроила чуть ли не погоню за возлюбленным, пытаясь отомстить за обиду: мужчина пытался спрятаться в комнате, но женщина разбила стекло разводным ключом, которым пытался обороняться обидчик. Мужчину спасли медики бригады скорой помощи.