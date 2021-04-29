Александр Дюков: Мы ждем снижения количества ошибок судьями во время матчей

— Судейский комитет отвечает за качество судейства перед лигами и РФС. Арбитр сделал ошибки, в итоге судейский комитет принял решение об отстранении, исполком РФС это решение поддержал. Мы ждем снижения количества ошибок судьями во время матчей. РФС доверяет судейскому комитету. На данный момент решение комитета находит у нас полную поддержку, — цитирует Дюкова «Советский спорт».