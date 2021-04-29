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Александр Дюков: Мы ждем снижения количества ошибок судьями во время матчей

29 апреля 2021, 17:39
Фото: pxhere.com
41-летнего арбитра Михаила Вилкова пожизненно отстранили от матчей чемпионата России из-за судейских ошибок.

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал решение главы ЭСК Ашота Хачатурянца отстранить от работы в матчах Михаила Вилкова.

— Судейский комитет отвечает за качество судейства перед лигами и РФС. Арбитр сделал ошибки, в итоге судейский комитет принял решение об отстранении, исполком РФС это решение поддержал. Мы ждем снижения количества ошибок судьями во время матчей. РФС доверяет судейскому комитету. На данный момент решение комитета находит у нас полную поддержку, — цитирует Дюкова «Советский спорт».

Решение об отстранении арбитра было принято после матча 26-го тура российской премьер-лиги между «Локомотивом» и «Ростовом» (4:1). Всего на счету Вилкова 175 отработанных матчей.

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