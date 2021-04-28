Завод шприцев в Курской области требуют признать банкротом

С 1 декабря 2020 года на курском заводе ООО «Эскулап» ввели наблюдение в связи с делом о несостоятельности по заявлению банка «Пересвет» — кредитора предприятия. Об этом сообщили на сайте «Курских Известий».
Недавно этот же банк подал заявление о банкротстве в региональный арбитражный суд. В реестр также включили требования ФНС и курского филиала «Квадры». Известно также, что конкурсным управляющим в «Эскулапе» стал Евгений Жуйков из союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация „Северная столица“».
Для справки из «СПАРК-Интерфакс»: ООО «Эскулап» — это микропредприятие из Курска, руководит которым Сергей Головин, а бенефициаром числится Валерий Букин. За минувший год компания выручила 11,6 млн рублей, но прибыль ушла в минус на 40,5 млн рублей.
Напомним, в Белгороде банкротом требуют признать строительную компанию «Тисайд», на которую регулярно жалуются белгородцы. Кредитор — тульское предприятие по оптовой продаже электрической бытовой техники — намерен обратиться в суд с заявлением о несостоятельности «Тисайда». Об этом стало известно ещё в марте 2021 года. Подробнее — здесь.