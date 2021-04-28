Завод шприцев в Курской области требуют признать банкротом

Недавно этот же банк подал заявление о банкротстве в региональный арбитражный суд. В реестр также включили требования ФНС и курского филиала «Квадры». Известно также, что конкурсным управляющим в «Эскулапе» стал Евгений Жуйков из союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация „Северная столица“».