В Белгородской области ежедневно работают 96 бригад скорой помощи

В Белгородской области работают 96 бригад скорой медицинской помощи. Так, 11 из них выезжают на экстренные вызовы, связанные с угрозой жизни пациентов, а также функционируют 83 фельдшерские и две специализированные (педиатрические и психиатрические) бригады.