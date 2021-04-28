В Белгородской области ежедневно работают 96 бригад скорой помощи

Posted 28 апреля 2021, 17:10
Published 28 апреля 2021, 17:10
Modified 20 августа 2024, 04:50
Updated 20 августа 2024, 04:50
В Белгородской области работают 96 бригад скорой медицинской помощи. Так, 11 из них выезжают на экстренные вызовы, связанные с угрозой жизни пациентов, а также функционируют 83 фельдшерские и две специализированные (педиатрические и психиатрические) бригады.
Такая централизация позволяет эффективнее использовать ресурсы службы. Например, медицинские работники прибывают к пациентам в течение 20 минут с момента вызова. Также в Белгородской области работает единая служба скорой помощи, которая объединила 20 районов. Ежедневно диспетчеры принимают до тысячи звонков в сутки.
Если говорить о пандемии коронавируса, то осенью 2020 года во время «второй волны» к медикам скорой помощи ежедневно обращались свыше 1,5 тысячи пациентов.
Напомним, 28 апреля в стране отмечается День работника скорой медицинской помощи. В честь профессионального праздника работники службы заложили «капсулу времени» для коллег из 2121 года. Послание в будущее находится у основания памятного камня напротив белгородской станции скорой помощи.
Также в честь знаменательной даты более 50 волонтёров поздравили медиков флешмобом. Белгородцы выстроились, образовав номер скорой помощи — 103. Видеороликом добровольцев поделился врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.
Дети работников скорой помощи поздравили своих родителей на видео, которое можно посмотреть ниже.