bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 апреля 2021, 17:10

Published 28 апреля 2021, 17:10

Modified 20 августа 2024, 04:50

Updated 20 августа 2024, 04:50

В Белгородской области ежедневно работают 96 бригад скорой помощи

В Белгородской области ежедневно работают 96 бригад скорой помощи

28 апреля 2021, 17:10
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Медицина
С недавнего времени бригады разделили по направлениям — фельдшерские, педиатрические, психиатрические и экстренные, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В Белгородской области работают 96 бригад скорой медицинской помощи. Так, 11 из них выезжают на экстренные вызовы, связанные с угрозой жизни пациентов, а также функционируют 83 фельдшерские и две специализированные (педиатрические и психиатрические) бригады.

Такая централизация позволяет эффективнее использовать ресурсы службы. Например, медицинские работники прибывают к пациентам в течение 20 минут с момента вызова. Также в Белгородской области работает единая служба скорой помощи, которая объединила 20 районов. Ежедневно диспетчеры принимают до тысячи звонков в сутки.

Если говорить о пандемии коронавируса, то осенью 2020 года во время «второй волны» к медикам скорой помощи ежедневно обращались свыше 1,5 тысячи пациентов.

Напомним, 28 апреля в стране отмечается День работника скорой медицинской помощи. В честь профессионального праздника работники службы заложили «капсулу времени» для коллег из 2121 года. Послание в будущее находится у основания памятного камня напротив белгородской станции скорой помощи.

Также в честь знаменательной даты более 50 волонтёров поздравили медиков флешмобом. Белгородцы выстроились, образовав номер скорой помощи — 103. Видеороликом добровольцев поделился врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.

Дети работников скорой помощи поздравили своих родителей на видео, которое можно посмотреть ниже.

Материалы по теме
В Белгородскую область поставят машины скорой помощи на 74 млн рублейДля Белгородской области в 2021 году купят 46 машин скорой помощи
#Новости#Белгородская область#Медицина#Праздник#Скорая помощь#Новости Белгорода#Вячеслав Гладков
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика