Стоимость жилья в Новой жизни Белгорода продолжит расти

Депутат горсовета Игорь Цевменко обратил внимание на то, что в Белгороде дорожает не только обычное жильё, но и недвижимость, которую реализуют по особым программам. Так, например, квартиры и дома по программе «Новая жизнь» с каждой новой очередью прибавляют в ценнике.
Тут планируется объявление приёма заявок на участие в новой очереди проекта «Новая жизнь». Ещё нигде не анонсировали цену за квадратный метр для льготных категорий граждан. Хотел бы обратиться к вам с просьбой походатайствовать перед правительством региона о том, чтобы цена за квадратный метр была на уровне строительства первой и второй очередей. Игорь Цевменко
Как отметил депутат горсовета, на данный момент построили уже четыре очереди жилья по проекту. Каждая новая очередь при этом довольно ощутимо дорожала, что не добавляет доступности и привлекательности этому жилью.
По прогнозируемой цене за квадратный метр жилплощади мы пока не имеем данных. Но вы же должны понимать, что стоимость металла в сравнении с трёхмесячной давностью выросла на 100%. Я, конечно, за (снижение стоимости жилья — прим. ред.) и понимаю, что цена на жильё по этой программе должна быть ниже рыночной, гораздо ниже. Но ниже, чем она была три года назад, она не может быть. Юрий Галдун
Напомним, на этом же заседании горсовета подняли вопрос роста цен на вторичное жильё в областном центре. Галдун посоветовал обратить внимание на сельскую ипотеку и сообщил, что мэрия не имеет возможности как-то повлиять на формирование цены на рынке недвижимости. Также он сообщил, что бывшие общежития областного центра могут начать сдавать по договору социального найма малоимущим семьям.