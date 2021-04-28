Стоимость жилья в Новой жизни Белгорода продолжит расти

По прогнозируемой цене за квадратный метр жилплощади мы пока не имеем данных. Но вы же должны понимать, что стоимость металла в сравнении с трёхмесячной давностью выросла на 100%. Я, конечно, за (снижение стоимости жилья — прим. ред.) и понимаю, что цена на жильё по этой программе должна быть ниже рыночной, гораздо ниже. Но ниже, чем она была три года назад, она не может быть. Юрий Галдун