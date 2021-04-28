Идеи белгородцев по реконструкции диорамы не впечатлили мэра города

На конкурс лучшей концепт-идеи по созданию экспозиции музея-диорамы в Белгороде жители региона не смогли представить интересных идей. О том, что проекты не впечатлили комиссию, сообщил мэр Белгорода Юрий Галдун во время своего отчёта о проделанной в 2020 году работе.