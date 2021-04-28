Идеи белгородцев по реконструкции диорамы не впечатлили мэра города

На конкурс лучшей концепт-идеи по созданию экспозиции музея-диорамы в Белгороде жители региона не смогли представить интересных идей. О том, что проекты не впечатлили комиссию, сообщил мэр Белгорода Юрий Галдун во время своего отчёта о проделанной в 2020 году работе.
К сожалению, интересных идей для определения победителя не нашлось. Но мы не остановимся, будем расширять горизонты — объявим международный конкурс. Наша задача очень амбициозная: сделать музей актуальным, интерактивным, площадкой, которая будет интересна молодёжи. Юрий Галдун, мэр Белгорода
Предполагается, что в конкурсе будут участвовать архитекторы и дизайнеры из других регионов. Стоит отметить, что в проекте должна присутствовать графика, 3D-визуализация и расчёт стоимости, что отсекает поток творческой самодеятельности от людей, не разбирающихся в вопросе реконструкции и модернизации таких объектов.
Ранее сообщалось, что за первое место в конкурсе автор должен был получить премию в 2,5 млн рублей, за 2-е место — 1,5 млн рублей, за 3-е место — 1 млн рублей. Будут ли увеличивать размер вознаграждения при выходе на международный уровень, мэр города не уточнил.