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Идеи белгородцев по реконструкции диорамы не впечатлили мэра города

28 апреля 2021, 13:18
Фото: администрация Белгорода
Юрий Галдун сообщил, что белгородцы не смогли прислать достойный внимания проект реконструкции музея-диорамы. Конкурс решили перевести на международный уровень.

На конкурс лучшей концепт-идеи по созданию экспозиции музея-диорамы в Белгороде жители региона не смогли представить интересных идей. О том, что проекты не впечатлили комиссию, сообщил мэр Белгорода Юрий Галдун во время своего отчёта о проделанной в 2020 году работе.

К сожалению, интересных идей для определения победителя не нашлось. Но мы не остановимся, будем расширять горизонты — объявим международный конкурс. Наша задача очень амбициозная: сделать музей актуальным, интерактивным, площадкой, которая будет интересна молодёжи. Юрий Галдун, мэр Белгорода

Предполагается, что в конкурсе будут участвовать архитекторы и дизайнеры из других регионов. Стоит отметить, что в проекте должна присутствовать графика, 3D-визуализация и расчёт стоимости, что отсекает поток творческой самодеятельности от людей, не разбирающихся в вопросе реконструкции и модернизации таких объектов.

Ранее сообщалось, что за первое место в конкурсе автор должен был получить премию в 2,5 млн рублей, за 2-е место — 1,5 млн рублей, за 3-е место — 1 млн рублей. Будут ли увеличивать размер вознаграждения при выходе на международный уровень, мэр города не уточнил.

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