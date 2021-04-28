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«Химки» планируют выкупить контракт Мирзова у «Спартака»

28 апреля 2021, 07:39
Фото: pxhere.com
Атакующий полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов, арендованный до конца сезона у «Спартака», может подписать полноценный контракт с подмосковной командой, сообщает министр спорта Московской области Роман Терюшков.

Отметим, что нынешнее соглашение 27-летнего россиянина с клубом рассчитано до 30 июня 2021 года.

«Клуб ведет переговоры по поводу выкупа. Пока полноценных разговоров со «Спартаком» не было. Думаю, Резиуану будет комфортнее играть в «Химках». В нашем клубе он и в сборную попал, а в «Спартаке» это будет сделать гораздо сложнее. «Химки» – это его клуб, где он является одним из лидеров и показывает себя на высшем уровне. Самому Резиуану у нас все нравится, все устраивает», – цитирует Терюшкова «Советский спорт».

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