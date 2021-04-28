Гладков показал золотые нагрудные знаки к 25-летию Паралимпийского комитета

По информации областного правительства, на три майских дня запланированы спартакиада детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, паралимпийские уроки. Прославленные спортсмены встретятся с детьми-инвалидами, проведут для них мастер-классы. Кроме этого, пройдёт пресс-конференция, посвящённая 100 дням до начала XVI Паралимпийских летних игр в Токио.