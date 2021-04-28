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Гладков показал золотые нагрудные знаки к 25-летию Паралимпийского комитета

28 апреля 2021, 10:33
Фото: страница Вячеслава Гладкова во "ВКонтакте"
Их изготовили ювелиры, а вес составляет 2,2 грамма золота. Знаки вручат на открытии «Белгород Арены» в мае, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» Вячеслав Гладков.

Нагрудные знаки с надписью «Паралимпийский комитет 25 лет» получат 18 участников XV юбилейной торжественной церемонии награждения премией «Возвращение в жизнь». Мероприятие пройдёт 14 мая.

Знаки весом 2,2 грамма золота изготовили белгородские ювелиры.

25-летие Паралимпийского комитета России совместят с открытием «Белгород Арены». Праздники планировалось проводить три дня — с 14 по 16 мая.

В Белгород приедут чемпионы и призёры Паралимпийских игр, дети с ограниченными возможностями здоровья, руководители Паралимпийского комитета России и федераций по видам адаптивного спорта.

По информации областного правительства, на три майских дня запланированы спартакиада детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, паралимпийские уроки. Прославленные спортсмены встретятся с детьми-инвалидами, проведут для них мастер-классы. Кроме этого, пройдёт пресс-конференция, посвящённая 100 дням до начала XVI Паралимпийских летних игр в Токио.

В заключительный день награды получат те, кто внёс наибольший вклад в развитие паралимпийского спорта в России за 25 лет: спортсмены, тренеры, сборные, организаторы соревнований.

Напомним, что региональное отделение Паралимпийского комитета в Белгородской области появилось весной 2020 года.

На самой «Белгород Арене» строительство должно завершиться 30 апреля. На объекте уже установили название, которое ранее выбрали путём общего голосования. В самом здании расположатся несколько залов, ресторан, кафе, интерактивный музей спортивных достижений.

Объект рассчитан на 10 тыс. зрителей. Ещё одно крупное соревнование, которое состоится на арене, — спартакиада пенсионеров России.

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