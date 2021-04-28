Гладков показал золотые нагрудные знаки к 25-летию Паралимпийского комитета

Нагрудные знаки с надписью «Паралимпийский комитет 25 лет» получат 18 участников XV юбилейной торжественной церемонии награждения премией «Возвращение в жизнь». Мероприятие пройдёт 14 мая.
Знаки весом 2,2 грамма золота изготовили белгородские ювелиры.
25-летие Паралимпийского комитета России совместят с открытием «Белгород Арены». Праздники планировалось проводить три дня — с 14 по 16 мая.
В Белгород приедут чемпионы и призёры Паралимпийских игр, дети с ограниченными возможностями здоровья, руководители Паралимпийского комитета России и федераций по видам адаптивного спорта.
По информации областного правительства, на три майских дня запланированы спартакиада детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, паралимпийские уроки. Прославленные спортсмены встретятся с детьми-инвалидами, проведут для них мастер-классы. Кроме этого, пройдёт пресс-конференция, посвящённая 100 дням до начала XVI Паралимпийских летних игр в Токио.
В заключительный день награды получат те, кто внёс наибольший вклад в развитие паралимпийского спорта в России за 25 лет: спортсмены, тренеры, сборные, организаторы соревнований.
Напомним, что региональное отделение Паралимпийского комитета в Белгородской области появилось весной 2020 года.
На самой «Белгород Арене» строительство должно завершиться 30 апреля. На объекте уже установили название, которое ранее выбрали путём общего голосования. В самом здании расположатся несколько залов, ресторан, кафе, интерактивный музей спортивных достижений.
Объект рассчитан на 10 тыс. зрителей. Ещё одно крупное соревнование, которое состоится на арене, — спартакиада пенсионеров России.