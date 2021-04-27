Вторая жизнь или захоронение: куда «уходит» мусор в Белгородской агломерации?

Транспортная компания «Экотранс» прикладывает много сил, чтобы выполнить поставленную задачу. Мы вывозим абсолютно все виды отходов из любых видов контейнеров. Поступающие отходы обрабатывает на мусоросортировочном комплексе с дальнейшей переработкой в различных цехах, а то, что утилизировать нельзя, направляется для захоронения на полигон. Основной принцип нашей работы — внедрение новой техники и технологий с обязательным сохранением опыта, который мы получили за более чем 18 лет работы. Нам есть чем поделиться, но при этом мы не останавливаемся и развиваемся дальше. Елена Ильина, первый заместитель директора ООО ТК «Экотранс»