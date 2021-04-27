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Вторая жизнь или захоронение: куда «уходит» мусор в Белгородской агломерации?

27 апреля 2021, 10:06
Фото: ООО "Экотранс"
Ежедневно белгородцы спускают в мусоропроводы тонны отходов жизнедеятельности, не задумываясь о дальнейшей их судьбе. Есть ли у мусора вторая жизнь? Что происходит с отходами, которые невозможно переработать? Подробнее — в материале ИА «Бел.Ру».

ООО «ТК «Экотранс» — перевозчик отходов в Белгороде, Белгородском и Корочанском районах, а также в Старооскольском и Яковлевском городских округах. Компания работает с 2002 года, имеет большой практический опыт в оказании полного спектра услуг клиентам, в сфере обращения с отходами, начиная от вывоза и заканчивая их переработкой, утилизацией и захоронением.

В целом «Экотранс» вывозит 2,5 млн м3 ТКО, что составляет 58% от общего объёма образующихся отходов в Белгородской области. У компании собственный парк современной специальной техники, который насчитывает 320 единиц, а в штате трудятся 1032 работника.

Все собранные отходы везут на мусоросортировочный комплекс. До недавнего времени его мощность составляла 100 тысяч тонн в год. В период 2020–2021 гг. проведена его масштабная модернизация. В настоящее время мощность мусоросортировочного комплекса компании составляет 180 тысяч тонн в год.

Перед тем, как произвести выгрузку весь автотранспорт с отходами проходит весовой контроль. Затем ТКО поступают на линии сортировки, перемещаясь в сепараторы — барабаны грохочения, которые позволяют выделить из мусора мелкие фракции.

Фото: ИА "БелРу"

После отходы по транспортерной ленте движутся в сортировочные кабины, где вручную сотрудники компании выполняют сортировку ТКО, отбирая из общей массы — картон, полимеры, лом, отходы черного металла, стекло и т. д. Из технологической шахты отобранные отходы поступают на участок прессования, где происходит процесс формирования брикетов.

Фото: ИА "БелРу"

Затем отсортированную часть отходов вывозят на предприятия для переработки, а часть отходов ООО «ТК «Экотранс» перерабатывает самостоятельно. Для этого на территории предприятия работают несколько цехов.

Цех по переработке древесины

Здесь вторую жизнь получают ветки, деревья и доски (незагрязненные древесные отходы). После измельчения в специальной дробилке, полученные опилки и стружку сушат, прессуют, а затем производят из них топливные брикеты и пеллеты. Ими можно топить печи, камины и бани, а также использовать в качестве наполнителя для кошачьего туалета. Часть полученного сырья продают, а часть пускают на отопление собственных зданий. Линия брикетирования обладает мощностью производства до 576 тонн в год, а линия пеллетирования — до 170 тонн в год.

Фото: ИА "БелРу"

Цех по переработке полиэтилена

На оборудовании по утилизации пластикосодержащих отходов брикеты спрессованного полиэтилена измельчают в крошку, моют и загружают в бункер. Там при высокой температуре масса плавится и на выходе получается обработанный пластик в виде мелких гранул. Полученные гранулы проходят по конвейеру, где из которых производятся трубы ПНД различного диаметра и плёнку. В год цех изготавливает порядка 57 тонн пластиковых труб.

Фото: ИА "БелРу"

В 2020 году транспортная компания пошла дальше и ввела в эксплуатацию две системы сбора биогаза на полигонах ТКО — на полигоне собирают свалочный газ (содержащий метан), который в дальнейшем поступает на участок энергогенерации, где его используют для выроботки электрической и тепловой энергии в двух энергогенераторах мощностью по 135 кВт/час электрической энергии каждый.

Фото: ИА "БелРу"

Цех по обезвреживанию медицинских отходов

В цеху перерабатывают медицинские отходы, такие как шприцы, маски, упаковки от лекарств и т. п. Для этого в 2009 году ТК «Экотранс» приобрела необходимое оборудование в Италии. Отходы привозят в специальных контейнерах. Отходы такого вида поступают из стоматологий, больниц и салонов красоты. Перед запуском установки по обезвреживанию медицинские отходы засыпают в емкость CONVERTER, внутри которой находятся ножи. При температуре 150° происходит стерилизация отходов. После переработки на выходе получается обезвреженная серая масса.

Фото: ИА "БелРу"

Помимо сферы обращения с отходами, ТК «Экотранс» также ведет активную деятельность в области экологического просвещения молодёжи. Так, первый заместитель директора ООО ТК «Экотранс» Елена Ильина встретилась с юнкорами, чтобы обсудить одну из важных тем — «Экологическое просвещение — тренд 2021». Выбор темы не случайный, ведь руководитель нашего региона Вячеслав Гладков не двусмысленно дал понять, что Белгородская область должна стать образцовым регионом в сфере экологии и обращения с отходами.

Транспортная компания «Экотранс» прикладывает много сил, чтобы выполнить поставленную задачу. Мы вывозим абсолютно все виды отходов из любых видов контейнеров. Поступающие отходы обрабатывает на мусоросортировочном комплексе с дальнейшей переработкой в различных цехах, а то, что утилизировать нельзя, направляется для захоронения на полигон. Основной принцип нашей работы — внедрение новой техники и технологий с обязательным сохранением опыта, который мы получили за более чем 18 лет работы. Нам есть чем поделиться, но при этом мы не останавливаемся и развиваемся дальше. Елена Ильина, первый заместитель директора ООО ТК «Экотранс»

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