В Турции начнут производство российской вакцины «Спутник V»

Для России такое развитие событий тоже выгодно, и не только с финансовой точки зрения: в конце прошлого года глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что 90% «завозных» случаев коронавируса связаны именно с этой страной. Учитывая любовь граждан РФ к отдыху в этой стране и готовность ездить туда в условиях отсутствия прямого авиасообщения, улучшение ситуации с пандемией в Турции было бы в интересах России.