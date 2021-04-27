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В Турции начнут производство российской вакцины «Спутник V»

27 апреля 2021, 08:06
Фото: pixabay.com
Турецкая фармацевтическая компания начнёт производство российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Телеграм-канал »Мейстер» сообщает, что между Российским фондом прямых инвестиций и фармацевтической компанией Visсoran Ilac была заключена договорённость. Заключённое соглашение с турецким производителем фармацевтических препаратов направлено на расширение производственных мощностей и обеспечение международных поставок «Спутника V».

Необходимо отметить, что для Российской Федерации выгодно наращивание производства первой отечественной вакцины от коронавируса в условиях постоянно растущего спроса на препарат, поскольку это даёт возможность выполнить все контрактные обязательства перед зарубежными партнёрами. При этом вполне вероятно, что вакцина останется на территории Турции, так как эпидемиологическая ситуация в этой стране стремительно ухудшается. Глава местного Министерства здравоохранения Фахреттин Коджи недавно заявил, что в ближайшее время в государстве начнут применение препарата «Спутник V».

Для России такое развитие событий тоже выгодно, и не только с финансовой точки зрения: в конце прошлого года глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что 90% «завозных» случаев коронавируса связаны именно с этой страной. Учитывая любовь граждан РФ к отдыху в этой стране и готовность ездить туда в условиях отсутствия прямого авиасообщения, улучшение ситуации с пандемией в Турции было бы в интересах России.

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