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В новом детсаду в Таврово обнаружили негерметичную крышу

27 апреля 2021, 08:26
Фото: ИА «Бел.Ру»
Прокуратура Белгородской области проверила качество постройки новых детских садов. В одном из них нашли ряд нарушений.

Так, в новом детсаду в микрорайоне Таврово-10 Белгородского района оказалась повреждена герметичность кровли, то есть крыша нуждается в ремонте. В том же здании нарушена приточно-вытяжная вентиляция. Управлению капитального строительства Белгородской области внесли представление.

Ранее в Старооскольском городском округе нарушения при строительстве обнаружили ещё в двух дошкольных учреждениях — в микрорайонах Пушкарские дачи и Северный. Теперь, после вмешательства прокуратуры, строительные компании «Стильстрой» и «Тисайд», которые занимались возведением зданий, ведут ремонтные работы в рамках гарантийных обязательств.

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#Новости#Прокуратура#Детский сад#Таврово#Прокуратура белгородской области#Общество
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