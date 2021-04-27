В новом детсаду в Таврово обнаружили негерметичную крышу

Так, в новом детсаду в микрорайоне Таврово-10 Белгородского района оказалась повреждена герметичность кровли, то есть крыша нуждается в ремонте. В том же здании нарушена приточно-вытяжная вентиляция. Управлению капитального строительства Белгородской области внесли представление.
Ранее в Старооскольском городском округе нарушения при строительстве обнаружили ещё в двух дошкольных учреждениях — в микрорайонах Пушкарские дачи и Северный. Теперь, после вмешательства прокуратуры, строительные компании «Стильстрой» и «Тисайд», которые занимались возведением зданий, ведут ремонтные работы в рамках гарантийных обязательств.