В новом детсаду в Таврово обнаружили негерметичную крышу

Ранее в Старооскольском городском округе нарушения при строительстве обнаружили ещё в двух дошкольных учреждениях — в микрорайонах Пушкарские дачи и Северный. Теперь, после вмешательства прокуратуры, строительные компании «Стильстрой» и «Тисайд», которые занимались возведением зданий, ведут ремонтные работы в рамках гарантийных обязательств.