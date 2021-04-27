В корпоративном Медцентре ЖБК-1 началась вакцинация сотрудников от COVID-19

С начала 2021 г. работники корпорации ЖБК-1 вакцинировались в поликлиниках по месту жительства, кроме того была достигнута договорённость с поликлиникой № 1. За это время было привито свыше 200 человек. Более 300 сотрудников прошли проверку на антитела, у многих из них обнаружены иммуноглобулины G, что говорит о перенесённом заболевании, и для таких сотрудников время проведения прививки отсрочено на 8–9 месяцев.
В апреле 2021 г. по многочисленным просьбам сотрудников и в целях экономии рабочего времени пункт вакцинации был организован в здании ООО «Медцентр ЖБК-1». Для этого был оборудован кабинет, где с 8:00 до 12:00 дня работают врач и медсестра из поликлиники № 1, а также закуплено специальное оборудование для хранения вакцины. Предварительно сотрудника обязательно осматривает доктор, и только после этого вводится вакцина «Спутник V». Тогда же человеку выдают прививочный сертификат. Если сотруднику необходим сертификат в электронном виде, то он должен записаться на прививку через Единый портал госуслуг, а вакцину получить он может в Медцентре ЖБК-1. Далее, ровно через 21 день, проходит второй этап прививки. Отметим, что вакцинацию сотрудники проходят добровольно.
Организованная вакцинация коллектива ЖБК-1 на предприятии проводится в рамках профосмотра, который стартовал в апреле. То есть во время обязательного прохождения врачей в Медицинском центре ЖБК-1 (терапевт, хирург, невролог, окулист и др.) сотрудник при желании может там же получить прививку от коронавируса. Добавим, что в 2021 г. обязательный профосмотр должны пройти около 800 сотрудников корпорации ЖБК-1 — это почти половина всего коллектива. Помимо стандартных анализов, за счёт средств корпорации все сотрудники старше 40 лет сдают кровь на онкомаркеры. Если ещё несколько лет назад работники не всегда пользовались такой возможностью, то сейчас, наоборот, люди стали более внимательно относиться к своему здоровью.
Ход вакцинации сотрудников корпорации прокомментировал директор Медцентра ЖБК-1, кандидат медицинских наук и заслуженный врач России Михаил Рыжков:
«Коллективу ЖБК-1 было подробно рассказано о процедуре вакцинации. Сегодня прививка — это способ выжить, это защита от смертельной опасности. Прививать сотрудников в Медцентре ЖБК-1 начали с 19 апреля. За это время успели вакцинировать ещё около 100 человек. Пока что сделать прививку можно только в первой половине дня. Чтобы ускорить процесс вакцинации на предприятии, мы прорабатываем этот вопрос, и в скором времени привиться на ЖБК-1 можно будет в течение всего дня. За месяц мы планируем привить большую часть коллектива ЖБК-1».
Корпорация «ЖБК-1» более 70 лет успешно работает на строительном рынке и входит в число признанных лидеров строительного комплекса России. «ЖБК-1» — это профессиональный коллектив из 2 тысяч человек, работающих на 15 дочерних предприятиях. Они выполняют полный цикл работ: от проектирования и производства строительных материалов до сдачи объектов под ключ» с полным комплексным благоустройством всех прилегающих территорий.