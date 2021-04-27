В корпоративном Медцентре ЖБК-1 началась вакцинация сотрудников от COVID-19

В апреле 2021 г. по многочисленным просьбам сотрудников и в целях экономии рабочего времени пункт вакцинации был организован в здании ООО «Медцентр ЖБК-1». Для этого был оборудован кабинет, где с 8:00 до 12:00 дня работают врач и медсестра из поликлиники № 1, а также закуплено специальное оборудование для хранения вакцины. Предварительно сотрудника обязательно осматривает доктор, и только после этого вводится вакцина «Спутник V». Тогда же человеку выдают прививочный сертификат. Если сотруднику необходим сертификат в электронном виде, то он должен записаться на прививку через Единый портал госуслуг, а вакцину получить он может в Медцентре ЖБК-1. Далее, ровно через 21 день, проходит второй этап прививки. Отметим, что вакцинацию сотрудники проходят добровольно.