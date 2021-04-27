Полисы е-ОСАГО Страхового Дома ВСК теперь можно купить в сети «Связной»

Алгоритм покупки предельно прост, и в течение нескольких минут после оплаты цифровая страховка придет на электронную почту клиента. Активирован полис, в соответствии с законодательством, будет через три дня.
Помимо электронного ОСАГО, в сети "Связной" можно оформить и другие страховые программы – для защиты новой и БУ техники, полис ДМС для иностранных граждан, страховку от последствий при укусе клеща, страховые продукты от несчастных случаев и потери дохода.
Теперь покупка электронных полисов ОСАГО стала еще удобнее и доступнее. Интеграция с сетью Связной дает автомобилистам возможность купить полис за считанные минуты, а при возникающих вопросах проконсультироваться со специалистами в магазине буквально во всех уголках страны.Вера Гезердава, заместитель генерального директора по управлению продажами ВСК
Ранее для оформления бумажного полиса ОСАГО нужно было идти в офис страховой компании, однако с 2017 года автомобилисты могут приобрести е-ОСАГО, который полностью заменяет бумажный документ.
«Сеть Связной» – мультиканальный ритейлер федерального масштаба. На территории России открыто более 4000 магазинов в 1200 городах.