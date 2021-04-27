Полисы е-ОСАГО Страхового Дома ВСК теперь можно купить в сети «Связной»

Теперь покупка электронных полисов ОСАГО стала еще удобнее и доступнее. Интеграция с сетью Связной дает автомобилистам возможность купить полис за считанные минуты, а при возникающих вопросах проконсультироваться со специалистами в магазине буквально во всех уголках страны.Вера Гезердава, заместитель генерального директора по управлению продажами ВСК