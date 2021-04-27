Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Полисы е-ОСАГО Страхового Дома ВСК теперь можно купить в сети «Связной»

27 апреля 2021, 09:23
Фото: ВСК
Электронный полис ОСАГО Страхового Дома ВСК теперь доступен к покупке в сети «Связной». Широкая разветвлённая сеть магазинов позволит автовладельцам приобрести полис в любом регионе страны.

Алгоритм покупки предельно прост, и в течение нескольких минут после оплаты цифровая страховка придет на электронную почту клиента. Активирован полис, в соответствии с законодательством, будет через три дня.

Помимо электронного ОСАГО, в сети "Связной" можно оформить и другие страховые программы – для защиты новой и БУ техники, полис ДМС для иностранных граждан, страховку от последствий при укусе клеща, страховые продукты от несчастных случаев и потери дохода.

Теперь покупка электронных полисов ОСАГО стала еще удобнее и доступнее. Интеграция с сетью Связной дает автомобилистам возможность купить полис за считанные минуты, а при возникающих вопросах проконсультироваться со специалистами в магазине буквально во всех уголках страны.Вера Гезердава, заместитель генерального директора по управлению продажами ВСК

Ранее для оформления бумажного полиса ОСАГО нужно было идти в офис страховой компании, однако с 2017 года автомобилисты могут приобрести е-ОСАГО, который полностью заменяет бумажный документ.

«Сеть Связной» – мультиканальный ритейлер федерального масштаба. На территории России открыто более 4000 магазинов в 1200 городах.

Материалы по теме
ВСК стала лучшей страховой компанией года в сфере автострахования ВСК и Альфа-Лизинг защитят предпринимателей благодаря новому страховому продукту Страховой Дом ВСК запустил многолетнее каско
#Новости#Вск#Страховой дом вск#Экономика
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18