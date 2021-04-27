Мэр Юрий Галдун прокомментировал «кадровую чехарду» в администрации Белгорода

На очередной сессии горсовета 27 апреля депутат Сергей Бочарников обратился к мэру Белгорода Юрию Галдуну с просьбой пояснить, почему в администрации города резкие кадровые изменения стали регулярной практикой.
За всё время вашей работы была чехарда со сменой кадров. И в данный момент она тоже присутствует. Многие об этом говорят, но вслух, к сожалению, не озвучивают. Может быть, есть какое-то понимание этих изменений, этой кадровой чехарды? Будут ли у нас какие-то новые лица? Все, кто до этого был, работали хорошо, с этими людьми был прогресс в работе. Сергей Бочарников
Юрий Галдун сообщил, что никакой «чехарды» в кадровых решениях нет и таким словом вообще нельзя называть то, что происходит в администрации города.
Я не считаю, что слово «чехарда» приемлемо, потому что это нормальная ситуация. К сожалению, кадровый вопрос всегда сложный. В последних кадровых замещениях всё вообще очень просто. Поговорите с этими людьми, они вам расскажут, почему ушли. Я ещё раз хочу подчеркнуть, что ушли они по собственному желанию. Поэтому комментировать их решения я не имею права. Поговорите с ними, услышите нормальные, простые человеческие объяснения. Все мы когда-то меняем место работы. Юрий Галдун
Галдун отметил, что не видит проблемы в кадровых перестановках. Также он добавил, что в данный момент доволен тем составом администрации, который работает и обеспечивает жизнедеятельность города. Мэр сообщил, что с нетерпением ждёт кадрового конкурса, который скоро пройдёт в мэрии Белгорода.
Напомним, что 26 апреля первый заместитель главы администрации Белгорода Василий Голиков ушёл в отставку. Василий Голиков стал первым заместителем главы администрации Белгорода в апреле 2019 года. Также стало известно, что Анна Махмутова больше не руководит аппаратом администрации города. Сейчас она в отпуске до 13 мая с последующим увольнением. На её место поставили Кирилла Татьяничева.