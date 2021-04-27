Мэр Юрий Галдун прокомментировал «кадровую чехарду» в администрации Белгорода

За всё время вашей работы была чехарда со сменой кадров. И в данный момент она тоже присутствует. Многие об этом говорят, но вслух, к сожалению, не озвучивают. Может быть, есть какое-то понимание этих изменений, этой кадровой чехарды? Будут ли у нас какие-то новые лица? Все, кто до этого был, работали хорошо, с этими людьми был прогресс в работе. Сергей Бочарников