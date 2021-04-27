«Единая Россия» проведет Диктант Победы 29 апреля

«С каждым годом растёт количество желающих написать диктант. На территории Белгородской области 29 апреля будут работать 134 площадки, где каждый может принять участие. Площадки будут действовать не только в райцентрах и крупных сёлах, но и в небольших населённых пунктах. По традиции их большинство составляют школы, из высших образовательных учреждений — НИУ «БелГУ», Белгородский юридический институт МВД РФ имени И. Д. Путилина, БГТУ имени В. Г. Шухова. Из уникальных площадок можно назвать Музей-заповедник «Прохоровское поле», также заявлены для участия войсковые части в Валуйском и Грайворонском городских округах.