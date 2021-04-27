«Единая Россия» проведет Диктант Победы 29 апреля

Чтобы стать участником тестирования, которое стартует в 14.00 по московскому времени 29 апреля, необходимо зарегистрироваться на платформе диктантпобеды.рф. Об условиях участия рассказал координатор партпроекта «Историческая память», замсекретаря генсовета ЕР Александр Хинштейн, пишет «Наш город».
Из-за большого количества желающих из других стран организаторы представили международную версию заданий. Составленные на китайском и английском языках, они будут касаться вопросов, связанных со вкладом в Победу стран антигитлеровской коалиции.
Для проведения диктанта в очном формате в России организуют свыше 15,5 тыс. площадок. В их число входят легендарные крейсеры «Петр Великий» и «Аврора», арктические метеостанции и даже гора Эльбрус.
В этом году первый раз появится возможность написать диктант у людей с проблемами зрения. Для них будет организована площадка в Ставрополе в библиотеке им. Маяковского. Для составления заданий был использован шрифт Брайля.
Более 26 тысяч добровольцев движения «Волонтеры Победы» окажут помощь в проведении тестирования в нашей стране и за рубежом, заявила Ольга Амельченкова, возглавляющая движение. Волонтеры будут помогать в навигации, раздавать бланки заданий, консультировать по всем вопросам касательно акции.
Победители «Диктанта Победы» станут почетными гостями парада Победы уже в следующем году, рассказал Хинштейн. А учащиеся выпускных классов получат дополнительные баллы при поступлении в вузы при условии правильных ответов на все вопросы тестирования, отметил он.
Как сообщает сайт партии «Единая Россия», к 24 июня будут подведены итоги «Диктанта Победы», с которыми можно будет ознакомиться на платформе диктантпобеды.рф.
Сергей Боженов, депутат Госдумы, региональный координатор партийного проекта «Историческая память» в Белгородской области, рассказал, что международная патриотическая акция партии «Единая Россия» «Диктант Победы» особенная не только потому, что проходит накануне 76-й годовщины Победы, но и в год 80-летия начала Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков.
«С каждым годом растёт количество желающих написать диктант. На территории Белгородской области 29 апреля будут работать 134 площадки, где каждый может принять участие. Площадки будут действовать не только в райцентрах и крупных сёлах, но и в небольших населённых пунктах. По традиции их большинство составляют школы, из высших образовательных учреждений — НИУ «БелГУ», Белгородский юридический институт МВД РФ имени И. Д. Путилина, БГТУ имени В. Г. Шухова. Из уникальных площадок можно назвать Музей-заповедник «Прохоровское поле», также заявлены для участия войсковые части в Валуйском и Грайворонском городских округах.
Убежден, что данная акция сыграет, как и всегда, большую роль в патриотическом воспитании россиян», — отметил Боженов.